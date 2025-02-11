В Прикамье рекордно низко упал уровень безработицы

Posted 11 февраля, 11:00
Published 11 февраля, 11:00
Modified 11 февраля, 11:02
Updated 11 февраля, 11:02
Среднегодовой уровень безработицы по итогам 2024 года составил исторического минимума в 2,2%. Такие данные в ходе встречи с губернатором Дмитрием Махониным привел министр труда и социального развития Пермского края Павел Фокин.
За прошлый год более девяти тысяч человек (48%), обратившихся в службу занятости, трудоустроены до признания безработными. Была продолжена работа по набору персонала на предприятия оборонно-промышленного комплекса. В целом за год трудоустроено более 13 тысяч работников, из них через службу занятости — более пяти тысяч человек, рапортовал министр главе региона.
Свыше пяти тысяч человек прошли обучение для трудоустройства под запросы работодателей, и более трех тысяч человек трудоустроены к работодателям с государственной поддержкой.
В минувшем году минсоцразвития начало борьбу с нелегальной занятостью. Планируется её снизить на 30% за два ближайших года.
В Пермском крае в 2024 году работодатели совершили более 15 тысяч нарушений трудового законодательства.