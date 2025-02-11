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Posted 11 февраля, 11:00

Published 11 февраля, 11:00

Modified 11 февраля, 11:02

Updated 11 февраля, 11:02

В Пермском крае уровень безработицы опустился до рекордно низкой отметки в 2,2%

В Прикамье рекордно низко упал уровень безработицы

11 февраля 2025, 11:00
Фото: 1MI.

В Пермском крае уровень безработицы опустился до рекордно низкой отметки в 2,2%

За прошлый год более девяти тысяч человек (48%), обратившихся в службу занятости, трудоустроены до признания безработными.

Среднегодовой уровень безработицы по итогам 2024 года составил исторического минимума в 2,2%. Такие данные в ходе встречи с губернатором Дмитрием Махониным привел министр труда и социального развития Пермского края Павел Фокин.

За прошлый год более девяти тысяч человек (48%), обратившихся в службу занятости, трудоустроены до признания безработными. Была продолжена работа по набору персонала на предприятия оборонно-промышленного комплекса. В целом за год трудоустроено более 13 тысяч работников, из них через службу занятости — более пяти тысяч человек, рапортовал министр главе региона.

Свыше пяти тысяч человек прошли обучение для трудоустройства под запросы работодателей, и более трех тысяч человек трудоустроены к работодателям с государственной поддержкой.

В минувшем году минсоцразвития начало борьбу с нелегальной занятостью. Планируется её снизить на 30% за два ближайших года.

В Пермском крае в 2024 году работодатели совершили более 15 тысяч нарушений трудового законодательства.

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#Экономика#Безработица#Рынок труда
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