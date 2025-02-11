В Прикамье рекордно низко упал уровень безработицы

За прошлый год более девяти тысяч человек (48%), обратившихся в службу занятости, трудоустроены до признания безработными. Была продолжена работа по набору персонала на предприятия оборонно-промышленного комплекса. В целом за год трудоустроено более 13 тысяч работников, из них через службу занятости — более пяти тысяч человек, рапортовал министр главе региона.