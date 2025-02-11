В России начал работу лайфстайл-банк для ИП без тарифов и комиссий

Posted 11 февраля, 06:40
Published 11 февраля, 06:40
Modified 11 февраля, 06:40
Updated 11 февраля, 06:40
Начиная с февраля текущего года кредитно-финансовая организация отменила дополнительные условия для своих клиентов и внедрила концепцию family office, которая заменила традиционную банковскую поддержку.
Банк начал свою деятельность в 2021 году как банк, обслуживающий индивидуальных предпринимателей. «Хайс» предлагает множество бесплатных услуг, включая переводы по реквизитам, снятие наличных, пополнение счета, внешнеэкономическая деятельность, бухгалтерия и международные переводы, сообщает 56orb.ru.
Но чтобы стать клиентом банка, предприниматель должен выполнить определенные условия. ИП должен работать на рынке минимум год, быть честным и надежным, а также находиться в «зеленой группе риска» согласно данным Центрального банка.
В ближайшее время банк анонсирует три категории новых продуктов. Первая группа включает бесплатные финансовые инструменты, вторая — услуги персонализированного family office, который закрывает не только банковские, но и личные поручения клиентов, а третья — различные лайфстайл-сервисы.
Павел Семенов, который ранее занимал пост председателя правления Модульбанка и основал компанию «Черная бухгалтерия», был назначен новым СЕО «Хайс».
Он акцентирует внимание на том, что миссия банка «Хайс» заключается в улучшении качества обслуживания клиентов. По его словам, новый стандарт поднимет на новый уровень банковский сервис в России.