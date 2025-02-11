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Posted 11 февраля, 06:40

Published 11 февраля, 06:40

Modified 11 февраля, 06:40

Updated 11 февраля, 06:40

В России начал работу лайфстайл-банк для ИП без тарифов и комиссий

В России начал работу лайфстайл-банк для ИП без тарифов и комиссий

11 февраля 2025, 06:40
Фото: Изображение Midjourney.
«Хайс», банк для предпринимателей, обновил свою стратегию и стал первым в России лайфстайл-банком, предлагающим широкий спектр услуг для индивидуальных предпринимателей без каких-либо комиссий и тарифов.

Начиная с февраля текущего года кредитно-финансовая организация отменила дополнительные условия для своих клиентов и внедрила концепцию family office, которая заменила традиционную банковскую поддержку.

Банк начал свою деятельность в 2021 году как банк, обслуживающий индивидуальных предпринимателей. «Хайс» предлагает множество бесплатных услуг, включая переводы по реквизитам, снятие наличных, пополнение счета, внешнеэкономическая деятельность, бухгалтерия и международные переводы, сообщает 56orb.ru.

Но чтобы стать клиентом банка, предприниматель должен выполнить определенные условия. ИП должен работать на рынке минимум год, быть честным и надежным, а также находиться в «зеленой группе риска» согласно данным Центрального банка.

В ближайшее время банк анонсирует три категории новых продуктов. Первая группа включает бесплатные финансовые инструменты, вторая — услуги персонализированного family office, который закрывает не только банковские, но и личные поручения клиентов, а третья — различные лайфстайл-сервисы.

Павел Семенов, который ранее занимал пост председателя правления Модульбанка и основал компанию «Черная бухгалтерия», был назначен новым СЕО «Хайс».

Он акцентирует внимание на том, что миссия банка «Хайс» заключается в улучшении качества обслуживания клиентов. По его словам, новый стандарт поднимет на новый уровень банковский сервис в России.

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