properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 февраля, 06:13

Published 11 февраля, 06:13

Modified 11 февраля, 06:16

Updated 11 февраля, 06:16

Вода может подобраться к пермскому «Счастью не за горами» в мае 2025 года

Вода может подобраться к знаменитому «Счастью не за горами» в мае

11 февраля 2025, 06:13
Фото: properm.ru.

Вода может подобраться к пермскому «Счастью не за горами» в мае 2025 года

Сюжет
Экология
Из-за мягкой зимы в Пермском крае ожидается раннее половодье.

На реках Пермского края прогнозируют ранее начало ледохода. Об этом сообщает Минприроды региона. Ведомство провело заседание по этой теме с участием заместителя руководителя Росводресурсов Вадима Никанорова. По словам специалистов, с начала года в Волжском бассейне наблюдается сложная гидрометео обстановка из-за аномального тепла и снеготаяния. Поэтому увеличен приток воды на Верхней Волге.

Высокая температура вызвала уменьшение толщины льда на реках. В связи с этим в Минприроды ожидают ранний ледоход. В целях безопасного прохождения половодья краевые власти запланировали комплекс основных противопаводковых мероприятий на грядущую весну.

Муниципалитетам рекомендовали прочистить пруды, водохранилища, дренажные канавы, создать аварийные бригады на случай ЧП. В частности, к паводку готовится компания «Новогор-Прикамье». В период половодья сотрудники лаборатории чаще контролируют качество воды в источнике водоснабжения.

Кроме того, по традиции каждую весну вода частично топит арт-объект «Счастье не за горами» на пермской набережной. Например, в 2020 году знаменитая надпись ушла под воду наполовину. Доказательство тому — многочисленные селфи пермяков в соцсетях. Судя по прогнозам Минприроды и многолетним наблюдениям, в этом году это случится в мае.

Читайте также:
В Пермском крае безопасный уровень радиацииВ Чехии бобры построили плотину, которую чиновники не могли сделать семь летЛиса пришла в один из пермских музеев
#Экология#Природа#Вода#Министерство природы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика