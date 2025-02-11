Вода может подобраться к знаменитому «Счастью не за горами» в мае

Posted 11 февраля, 06:13
Published 11 февраля, 06:13
Modified 11 февраля, 06:16
Updated 11 февраля, 06:16
На реках Пермского края прогнозируют ранее начало ледохода. Об этом сообщает Минприроды региона. Ведомство провело заседание по этой теме с участием заместителя руководителя Росводресурсов Вадима Никанорова. По словам специалистов, с начала года в Волжском бассейне наблюдается сложная гидрометео обстановка из-за аномального тепла и снеготаяния. Поэтому увеличен приток воды на Верхней Волге.
Высокая температура вызвала уменьшение толщины льда на реках. В связи с этим в Минприроды ожидают ранний ледоход. В целях безопасного прохождения половодья краевые власти запланировали комплекс основных противопаводковых мероприятий на грядущую весну.
Муниципалитетам рекомендовали прочистить пруды, водохранилища, дренажные канавы, создать аварийные бригады на случай ЧП. В частности, к паводку готовится компания «Новогор-Прикамье». В период половодья сотрудники лаборатории чаще контролируют качество воды в источнике водоснабжения.
Кроме того, по традиции каждую весну вода частично топит арт-объект «Счастье не за горами» на пермской набережной. Например, в 2020 году знаменитая надпись ушла под воду наполовину. Доказательство тому — многочисленные селфи пермяков в соцсетях. Судя по прогнозам Минприроды и многолетним наблюдениям, в этом году это случится в мае.