Вода может подобраться к знаменитому «Счастью не за горами» в мае

Кроме того, по традиции каждую весну вода частично топит арт-объект «Счастье не за горами» на пермской набережной. Например, в 2020 году знаменитая надпись ушла под воду наполовину. Доказательство тому — многочисленные селфи пермяков в соцсетях. Судя по прогнозам Минприроды и многолетним наблюдениям, в этом году это случится в мае.