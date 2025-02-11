Все о супер-маске для молодости и красоты. Рассказывают пермские ученые

Posted 11 февраля, 12:03
Published 11 февраля, 12:03
Modified 11 февраля, 12:05
Updated 11 февраля, 12:05
Солнечных дней в феврале становится больше, световой день заметно увеличивается, а сил все равно не хватает. И даже несмотря на бесконечные магнитные бури, капризную погоду и серое небо, пермским дамам хочется выглядеть свежо и прекрасно. Тем более, что на носу череда праздников. Наука и техника не стоят на месте и предлагают сегодня уйму разных гаджетов для поддержания привлекательности. Например, на пике популярности LED-маски для лица. Однако прежде чем бежать за новинкой, стоит узнать, что о ней думают ученые. Эксперт Пермского Политеха рассказал о нюансах этого изобретения.
LED-маски — это устройства для домашней фототерапии кожи лица. Они излучают свет в видимом спектре. И все имеют определенные терапевтические свойства. По словам старшего преподавателя кафедры «Общая физика» ПНИПУ Нины Любимовой, этому методу уже более стони лет. Например, у маленьких детей таким образом снижают билирубин в крови. А в дерматологии успешно лечат такие неприятности, как акне, псориаз, экзему, отеки.
С возрастом здоровые клетки кожи все медленнее обновляются. Производители бьюти -девайсов утверждают, что их продукт активизирует рост новых клеток. Все благодаря способности кожи поглощать световые волны определенной длины. «И это действительно так. Меланин в клетках эпидермиса поглощает ультрафиолетовое излучение, защищая наружный покров от возможных повреждений», — поясняет Нина Любимова. А еще при участии света в организме происходит выработка витамина D, которого так не хватает всю зиму.
Все это здорово, но как не переборщить с процедурами красоты и не испортить кожу? Эксперты Пермского университета рекомендуют использовать чудо- маску несколько раз в неделю. В первый месяц можно «подсвечиваться» чаще, даже каждый день. Однако затем лучше вернуться умеренному режиму. Процедура должна длиться не более 30 минут. И не стоит ждать мгновенного результата. Красота требует терпения.
Чтобы не навредить себе любимой, важно еще и выбрать качественный продукт. От этого зависит эффективность и безопасность ухода за лицом. Специалисты политеха советуют сначала убедиться, что маска рассчитана на различные режимы освещения. Ведь тип кожи и проблемы у всех разные. Важно, чтобы она покрывала все лицо, а мощность светодиодов должна быть оптимальной для достижения эффекта без риска травм. Проверьте, чтобы маска плотно прилегала, не сдавливала голову. Хорошо, если устройство снабжено таймером, так можно регулировать длительность сеанса. И обязательно проверьте сертификаты безопасности (CE и RoHS) и почитайте отзывы.
Можно, конечно, сэкономить и просто пойти в солярий. Некоторые даже приравнивают его к фототерапии. Однако это миф. «Чрезмерное использование соляриев представляет серьезную угрозу: оно повышает риск развития рака кожи, в том числе меланомы. Кроме того, регулярное воздействие УФ-излучения приводит к преждевременному старению, образованию морщин и пигментных пятен, а также может повредить глаза», — утверждает преподаватель ПГНИУ Нина Любимова.
И напоследок. Стоимость светодиоидных масок на маркетплейсах колеблется от полутора до 12 тыс. рублей. Цена зависит от модели и спектра опций.