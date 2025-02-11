Все о супер-маске для молодости и красоты. Рассказывают пермские ученые

Солнечных дней в феврале становится больше, световой день заметно увеличивается, а сил все равно не хватает. И даже несмотря на бесконечные магнитные бури, капризную погоду и серое небо, пермским дамам хочется выглядеть свежо и прекрасно. Тем более, что на носу череда праздников. Наука и техника не стоят на месте и предлагают сегодня уйму разных гаджетов для поддержания привлекательности. Например, на пике популярности LED-маски для лица. Однако прежде чем бежать за новинкой, стоит узнать, что о ней думают ученые. Эксперт Пермского Политеха рассказал о нюансах этого изобретения.