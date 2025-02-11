Вышел новый трейлер снимавшегося в Кыну фильма «Батя 2. Дед». Посмотрите кадры съемок

Posted 11 февраля, 03:27
Published 11 февраля, 03:27
Modified 11 февраля, 03:29
Updated 11 февраля, 03:29
Вышел в свет новый тизер-трейлер фильма «Батя 2.Дед», который снимали в поселке Кын Пермского края. В главной роли — Евгений Цыганов.
За кадром тизер-трейлера вновь звучит «Дельтаплан» Валерия Леонтьева — под эту песню в первой части отец и сын проживали самые трогательные моменты. «Дед» — это продолжение истории, и оно затрагивает уже три временных периода: наше время, 90-е и послевоенные годы. И все они связаны размышлениями о том, что же такое настоящая любовь.
Во время развода родители отправляют Макса в деревню на лето к деду-фронтовику. Строгий Дед становится настоящим другом и учителем для мальчишки, а также свидетелем и участником его многочисленных проделок. В деревне у Деда Макс получает важные жизненные уроки и встречает свою первую любовь. Все это вспоминает повзрослевший Макс во время собственного развода с женой. Вспоминает он и рассказы Деда о своей молодости и поисках возлюбленной, ради которой ему пришлось объездить всю страну.
В главной роли — Евгений Цыганов, который появится сразу в двух образах — Деда, а также молодого героя в период Великой Отечественной Войны. Для первого образа его гримировали около 2,5 часов. Роль маленького Макса вновь исполнил Андрей Андреев, а взрослого Макса — Стас Старовойтов.
Также в ролях: Владимир Вдовиченков, Надежда Михалкова, Степан Девонин, Анастасия Талызина, Соня Петрова, Севастьян Бугаев, Юра Степанов и др. Режиссер-постановщик — Илья Учитель, авторы сценария — Алексей Литвиненко, Антон Зайцев, Павел Тихомиров.
Съемки фильма «Батя 2. Дед» частично шли в поселке Кын, где сохранилось несколько исторических построек, в том числе Свято-Троицкий храм, рядом с которым снималась одна из сцен. Также в Кыну, на местном железнодорожном вокзале, была снята и самая массовая сцена картина. Специально для нее было приглашено около 100 человек, и был задействован настоящий поезд времен Великой Отечественной войны.
«Когда вышли первые фотографии с площадки, и никто не знал, кто играет роль деда, моя мама сказала, что увидела эти фотографии и заплакала, потому что я был очень похож на отца, — вспоминает Евгений Цыганов. — Все остальные говорили, что дед похож на моего учителя Петра Наумовича Фоменко. Для меня это два самых дорогих мужчины в моей жизни. Хотя в моем понимании этот кино дед не похож, ни на того, ни на другого. Эта история, при всей иронии, про любовь. О том, что мальчик, уже будучи взрослым человеком, вспоминает какие-то вспышки, с которыми он живет всю жизнь, и которые его посещают в критические моменты».