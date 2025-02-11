Вышел новый трейлер снимавшегося в Кыну фильма «Батя 2. Дед». Посмотрите кадры съемок

«Когда вышли первые фотографии с площадки, и никто не знал, кто играет роль деда, моя мама сказала, что увидела эти фотографии и заплакала, потому что я был очень похож на отца, — вспоминает Евгений Цыганов. — Все остальные говорили, что дед похож на моего учителя Петра Наумовича Фоменко. Для меня это два самых дорогих мужчины в моей жизни. Хотя в моем понимании этот кино дед не похож, ни на того, ни на другого. Эта история, при всей иронии, про любовь. О том, что мальчик, уже будучи взрослым человеком, вспоминает какие-то вспышки, с которыми он живет всю жизнь, и которые его посещают в критические моменты».