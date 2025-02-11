За Бараша ответишь! «Смешарики» подали иск на миллион к пермскому бизнесмену

За это время поборники соблюдения авторских прав подавали иски и к обществам, но значительно реже. На 10 исков к ИП приходится не более двух к предприятиям. Например, в 2023 году за Бараша и Ежика правообладатели взыскали с «Уральской Мебельной Компании» 10 тыс. рублей. Фабрика использовала рисунки мультгероев на сайте в объявлении о продаже дивана. ООО «Мармелад медиа» и «Смешарики» требовали за незаконное использование авторских знаков больше — 30 тыс. рублей.