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Posted 11 февраля, 11:02

Published 11 февраля, 11:02

Modified 11 февраля, 19:48

Updated 11 февраля, 19:48

За Бараша ответишь! «Смешарики» подали иск на миллион к пермскому бизнесмену

За Бараша ответишь! «Смешарики» подали иск на миллион к пермскому бизнесмену

11 февраля 2025, 11:02
Фото: кадр из мультсериала «Смешарики».
Всего с 2020 года от правообладателей изображений героев мультсериала поступило более сотни исков к пермским предпринимателям.

С 2020 года правообладатели героев мультсериала «Смешарики» — общества «Мармелад медиа» и «Смешарики» подали в арбитражный суд Пермского края более 120 исков к пермским бизнесменам. Значительная часть исков подается к индивидуальным предпринимателям, занимающемся торговлей, чаще всего — канцтоварами, игрушками и детской одеждой.

За это время поборники соблюдения авторских прав подавали иски и к обществам, но значительно реже. На 10 исков к ИП приходится не более двух к предприятиям. Например, в 2023 году за Бараша и Ежика правообладатели взыскали с «Уральской Мебельной Компании» 10 тыс. рублей. Фабрика использовала рисунки мультгероев на сайте в объявлении о продаже дивана. ООО «Мармелад медиа» и «Смешарики» требовали за незаконное использование авторских знаков больше — 30 тыс. рублей.

В 2025 году «Смешарики» уже подали три иска в Арбитражный суд Пермского края, один из них — к ИП Михтожидину Баёнову на 1 млн рублей. Два других, к ИП Андрею Грищенко и кондитерской «Патисье» — на 60 и 40 тыс. рублей соответственно. Иски приняты к рассмотрению.

Большинство исков заканчиваются мировым соглашением, по которому как правило стороны договариваются на возмещение суммы меньше заявленной в требованиях правообладателей.

Как сообщила сегодня пресс-служба ГУ ФССП, ранее за продажу одного детского купальника с восемью изображениями мультгероев «Смешарики» взыскали с бизнесмена 160 тыс. рублей — по 20 тыс. за каждый рисунок. Чтобы взыскать эти деньги с гражданина Таджикистана, занимающегося торговлей в Перми, приставам пришлось наложить аресты на его счета, автомобиль и недвижимость.

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#Происшествия#Общество#Суд#Экономика
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