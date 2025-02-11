Жильцам ветхих домов на Панинцев и Барамзиной расскажут, куда они смогут переехать

В микрорайоне ДКЖ началось расселение первого аварийного дома в рамках комплексного развития территории. Об этом сообщает мэрия. Речь идет о здании 1959 года постройки по ул. Папанинцев, 19. В доме 16 жилых помещений. В квартирах числятся 29 человек. Чиновники направили собственникам проекты соглашений по расселению. Теперь они могут ознакомиться с условиями передачи помещений в собственность города.