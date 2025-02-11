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Posted 11 февраля, 06:24

Published 11 февраля, 06:24

Modified 11 февраля, 07:19

Updated 11 февраля, 07:19

Жильцам ветхих домов на Панинцев и Барамзиной расскажут, куда они смогут переехать

Жильцам ветхих домов на Панинцев и Барамзиной расскажут, куда они смогут переехать

11 февраля 2025, 06:24
Фото: https://google.com/maps
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В Перми расселяют аварийные дома у ДКЖ.

В микрорайоне ДКЖ началось расселение первого аварийного дома в рамках комплексного развития территории. Об этом сообщает мэрия. Речь идет о здании 1959 года постройки по ул. Папанинцев, 19. В доме 16 жилых помещений. В квартирах числятся 29 человек. Чиновники направили собственникам проекты соглашений по расселению. Теперь они могут ознакомиться с условиями передачи помещений в собственность города.

Кроме того, жителей микрорайона приглашают на прием в управление жилищных отношений (Максима Горького, 18). Обращаться по вопросам расселения можно ежедневно с 9:00 до 18:00, по пятницам с 9:00 до 17:00. Консультацию можно получить и по телефонам: 207-50-06, 207-50-19 или 207-50-59.

Всего в рамках развития территории здесь расселяются три аварийных дома общей площадью около 4 ты. кв. м: на ул. Татьяны Барамзиной, 70 и 72, а также на улице Папанинцев, 19. Застройщик уже снес 12 старых зданий. На освободившейся площадке планируется возвести высотки, школу и сделать новые дороги.

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#Строительство#Жилье#Город
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