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Posted 11 февраля, 04:00

Published 11 февраля, 04:00

Modified 11 февраля, 04:00

Updated 11 февраля, 04:00

Жители Перми, бизнес и инвесторы начали обращаться к наследию края

Жители Перми, бизнес и инвесторы начали обращаться к наследию края

11 февраля 2025, 04:00
Фото: UDS.
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Последние годы в Пермском крае наметился оптимистичный тренд: не искать счастья и возможности за его пределами, а видеть их здесь, создавать историю и бережно сохранять то, что уже создано. А самое главное: транслировать это отношение во вне.

События и мероприятия, посвященные 300-летию Перми, стали триумфом. Это тот случай, когда реальность превзошла все ожидания и обернулась тотальной перезагрузкой региона и объединением всех сфер под одной большой идеей. Предполагаем, что процесс этот уже настолько отлажен и не имеет обратной силы, что все события, проходящие в Пермском крае, неизменно привлекают к себе внимание. В том числе предстоящий 100-летний юбилей коми-пермяцкой государственности лишь подогреет интерес к Прикамью и станет площадкой для релиза новых проектов, посвященных наследию локации.

Судить о возрождении региона можно не только по социокультурным изменениям. Показателен рост объемов инвестиций в регион. В подтверждение этой тенденции в 2021 году Девелопер UDS запустил проект многофункционального комплекса с апартаментами и коммерческими пространствами на берегу Камы, который был представлен партнерам в конце 2024 года.

Концепция разработана с уважением к историческому контексту местности и будет прослеживаться в дизайне и декоре лобби, номерного фонда, конференц-залов и бизнес-пространств. В СМИ уже называют его новым гедонистическим кластером. Тем не менее уже сейчас место наполняется новыми смыслами и получает более фундаментальное значение для города, чем просто локация для отдыха.

Так, например, от федерального девелопера UDS ожидали коммерчески проверенный и популярный концепт, который ограничивался бы, например, средиземноморской кухней. Однако идти по пути наименьшего сопротивления — совсем не в духе девелопера. Поэтому в скором времени мы увидим здесь современное прочтение пермского и коми-пермяцкого культурного кода.

Конечно, позиции европейской кухни будут доступны гостям и резидентам кластера. Но доминантой станет проект, который уже имеет название: «TÖB» — с коми-пермяцкого — ветер.

Развивая территорию на берегу Камы, девелопер UDS сделал ставку на историю края. Собрать бизнес, эстетику и высокое удовольствие в одном месте — задача смелая. Но уже реализуемая: в будущем комплексе на ул. Окулова, помимо гастрономических впечатлений, предусмотрена инфраструктура для развития бизнеса и возведения сервиса на высокий уровень: апартаменты для делового туризма и семейных путешествий, офисные площади разных масштабов и потрясающая локация. Результаты такого системного подхода к развитию территории не заставят себя ждать.

В настоящий момент в первой очереди объекта завершается монтаж инженерных систем, формируется наполнение комплекса услугами и сервисами.

Открыты заявки на приобретение коммерческой недвижимости с видами на Каму:

Апартаменты с отделкой от 29 м² до 86 м²

Офисные пространства от 30 м² до целого этажа.

 

Узнать подробности и записаться на встречу можно по ссылке.

И по телефону: +7 (342) 256-35-38

Г. Пермь, ул. Советская, 65А

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