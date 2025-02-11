Жители Перми, бизнес и инвесторы начали обращаться к наследию края

Posted 11 февраля, 04:00
Published 11 февраля, 04:00
Modified 11 февраля, 04:00
Updated 11 февраля, 04:00
События и мероприятия, посвященные 300-летию Перми, стали триумфом. Это тот случай, когда реальность превзошла все ожидания и обернулась тотальной перезагрузкой региона и объединением всех сфер под одной большой идеей. Предполагаем, что процесс этот уже настолько отлажен и не имеет обратной силы, что все события, проходящие в Пермском крае, неизменно привлекают к себе внимание. В том числе предстоящий 100-летний юбилей коми-пермяцкой государственности лишь подогреет интерес к Прикамью и станет площадкой для релиза новых проектов, посвященных наследию локации.
Судить о возрождении региона можно не только по социокультурным изменениям. Показателен рост объемов инвестиций в регион. В подтверждение этой тенденции в 2021 году Девелопер UDS запустил проект многофункционального комплекса с апартаментами и коммерческими пространствами на берегу Камы, который был представлен партнерам в конце 2024 года.
Концепция разработана с уважением к историческому контексту местности и будет прослеживаться в дизайне и декоре лобби, номерного фонда, конференц-залов и бизнес-пространств. В СМИ уже называют его новым гедонистическим кластером. Тем не менее уже сейчас место наполняется новыми смыслами и получает более фундаментальное значение для города, чем просто локация для отдыха.
Так, например, от федерального девелопера UDS ожидали коммерчески проверенный и популярный концепт, который ограничивался бы, например, средиземноморской кухней. Однако идти по пути наименьшего сопротивления — совсем не в духе девелопера. Поэтому в скором времени мы увидим здесь современное прочтение пермского и коми-пермяцкого культурного кода.
Конечно, позиции европейской кухни будут доступны гостям и резидентам кластера. Но доминантой станет проект, который уже имеет название: «TÖB» — с коми-пермяцкого — ветер.
Развивая территорию на берегу Камы, девелопер UDS сделал ставку на историю края. Собрать бизнес, эстетику и высокое удовольствие в одном месте — задача смелая. Но уже реализуемая: в будущем комплексе на ул. Окулова, помимо гастрономических впечатлений, предусмотрена инфраструктура для развития бизнеса и возведения сервиса на высокий уровень: апартаменты для делового туризма и семейных путешествий, офисные площади разных масштабов и потрясающая локация. Результаты такого системного подхода к развитию территории не заставят себя ждать.
В настоящий момент в первой очереди объекта завершается монтаж инженерных систем, формируется наполнение комплекса услугами и сервисами.
Открыты заявки на приобретение коммерческой недвижимости с видами на Каму:
Апартаменты с отделкой от 29 м² до 86 м²
Офисные пространства от 30 м² до целого этажа.
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И по телефону: +7 (342) 256-35-38
Г. Пермь, ул. Советская, 65А