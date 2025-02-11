Жители Перми, бизнес и инвесторы начали обращаться к наследию края

События и мероприятия, посвященные 300-летию Перми, стали триумфом. Это тот случай, когда реальность превзошла все ожидания и обернулась тотальной перезагрузкой региона и объединением всех сфер под одной большой идеей. Предполагаем, что процесс этот уже настолько отлажен и не имеет обратной силы, что все события, проходящие в Пермском крае, неизменно привлекают к себе внимание. В том числе предстоящий 100-летний юбилей коми-пермяцкой государственности лишь подогреет интерес к Прикамью и станет площадкой для релиза новых проектов, посвященных наследию локации.