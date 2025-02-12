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Posted 12 февраля, 10:50

Published 12 февраля, 10:50

Modified 12 февраля, 10:51

Updated 12 февраля, 10:51

Банк Уралсиб и Администрация Кунгура заключили соглашение о сотрудничестве

Банк Уралсиб и Администрация Кунгура заключили соглашение о сотрудничестве

12 февраля 2025, 10:50
Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ИНН: 0274062111. erid: 2W5zFGv6tiL
10 февраля Администрация Кунгурского муниципального округа и Банк Уралсиб подписали соглашение о сотрудничестве.

Данное соглашение направлено на взаимодействие по различным направлениям и совместную работу по реализации приоритетных национальных, федеральных, отраслевых и региональных проектов и программ, которые способствуют формированию благоприятного инвестиционного климата в Кунгурском муниципальном округе, повышению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности на его территории, а также росту уровня благосостояния его жителей.

Эффективное сотрудничество с государственными и муниципальными органами является одним из приоритетов стратегического развития Банка Уралсиб. Это взаимодействие позволяет банку системно и эффективно работать с региональными партнерами для решения важнейших задач, направленных на социально-экономическое развитие регионов и повышение уровня жизни населения.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства „Национальные кредитные рейтинги“ (Агентство „НКР“) „А“ и рейтинг Агентства „Эксперт РА“ „ruА-“.

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 февраля 2025 года насчитывает 202 точки продаж, 1369 банкомата и 235 платежных терминалов.

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