Банк Уралсиб и Администрация Кунгура заключили соглашение о сотрудничестве

Данное соглашение направлено на взаимодействие по различным направлениям и совместную работу по реализации приоритетных национальных, федеральных, отраслевых и региональных проектов и программ, которые способствуют формированию благоприятного инвестиционного климата в Кунгурском муниципальном округе, повышению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности на его территории, а также росту уровня благосостояния его жителей.