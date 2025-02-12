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Posted 12 февраля, 01:59

Published 12 февраля, 01:59

Modified 12 февраля, 02:37

Updated 12 февраля, 02:37

Читатели Properm.ru оплатили задолженность пенсионера, который живет без света

Читатели Properm.ru оплатили задолженность пенсионера, который живет без света

12 февраля 2025, 01:59
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Коммунальный рай
Владимир Носков очень благодарен, но все равно попытается доказать в суде, что долга у него нет.

После выхода статьи о пенсионере Владимире Носкове, который живет в деревне Терешата Пермского края вот уже седьмой месяц без света, откликнулись читатели, которые погасили задолженность за мужчину.

Владимира Носкова отключили за задолженность в 1371 рубль. Пенсионер с задолженностью не согласен, судится с энергетиками. Тем более что по другому счету (за мастерскую на этом же участке) у него переплата в 2,5 тыс. рублей. Пенсионер хочет доказать, что нет у него никакой задолженности, поэтому подал иск в суд. В доме у него нет света, воды. Читатели Properm.ru высказали желание помочь пенсионеру, но банковской карты у него нет. Поэтому одна из читательниц погасила долг Владимира Носкова, используя возможности сайта «Пермэнерго». По данным энергетиков, свет после погашения задолженности должны дать в течение 48 часов.

Владимир Носков очень благодарен доброй девушке, которая не смогла пройти мимо его беды. Но все равно попробует доказать в суде, что никакой задолженности не было.

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