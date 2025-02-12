Читатели Properm.ru оплатили задолженность пенсионера, который живет без света

Владимира Носкова отключили за задолженность в 1371 рубль. Пенсионер с задолженностью не согласен, судится с энергетиками. Тем более что по другому счету (за мастерскую на этом же участке) у него переплата в 2,5 тыс. рублей. Пенсионер хочет доказать, что нет у него никакой задолженности, поэтому подал иск в суд. В доме у него нет света, воды. Читатели Properm.ru высказали желание помочь пенсионеру, но банковской карты у него нет. Поэтому одна из читательниц погасила долг Владимира Носкова, используя возможности сайта «Пермэнерго». По данным энергетиков, свет после погашения задолженности должны дать в течение 48 часов.