Дефект есть дефект. В Перми по делу о взятках на «Телте» допросили бывшего военпреда

Posted 12 февраля, 13:12
Published 12 февраля, 13:12
Modified 12 февраля, 13:25
Updated 12 февраля, 13:25
В Пермском гарнизонном военном суде рассматривается дело о взятках при исполнении гособоронзаказа на Пермском телефонном заводе «Телта». Бывший начальник военной приемки и подполковник в запасе ФСО Андрей Лукин обвиняется в получении 6,8 млн рублей за покровительство при исполнении госконтрактов со структурами Минобороны РФ (ст.290 ч.6 УК РФ). Свою вину во взятке бывший сотрудник спецслужбы отрицает, заявляя, что деньги из бюджета «Телты» получал только для личного обогащения, никакого влияния на приемку продукции он не оказывал.
Как передает журналист Properm.ru из зала суда, начало заседания по делу немного затянулось. Во-первых, самого обвиняемого привезли из СИЗО на полчаса позднее назначенных 11 часов. Во-вторых, его адвокату Андрею Лукьянову пришлось выйти на некоторое время из здания суда в поисках места, где оставить личные вещи. Приставы на входе обнаружили у него в портфеле нож, который тот брал с собой в поезд.
В самом начале заседания допросили свидетеля защиты — Рифхата Ахметова, главного технолога Пермского телефонного завода. Дольше всех вопросы ему задавал сам обвиняемый Лукин. Почти весь допрос обсуждали тонкости требований к приемке изделий — назывались конкретные вопросы по «вкраплениям в отлитые корпуса телефонных аппаратов» и прочим дефектам. Несколько раз прозвучало, что официального понятия «дефект» или «незначительный дефект» при приемке изделий не существует. Качество может либо соответствовать, либо не соответствовать, и тогда вся партия направляется на доработку.
Суть обсуждаемого сводилось к тому, что для военной приемки изделий есть ГОСТы и стандарты завода, четко регламентирующие действия сторон. Сначала Лукин, а потом и его адвокат Лукьянов подводили свидетеля к тому, чтобы он прямо ответил «нет» на вопрос «мог ли обвиняемый повлиять на приемку дефектных изделий и совершить инкриминируемое им преступление». Судья Никита Трифонов дважды отклонил вопросы защиты, поскольку Ахметов обладает познаниями в инженерной специальности, а не в юридической, и не может определять степень виновности. «Не надо читать обвинение специалисту, задавайте ему вопрос в рамках технической специальности», — указал судья адвокатам.
Во второй части заседания перешли к допросу самого обвиняемого. Отвечая на вопросы защиты, он рассказал, что после окончания профильного военного училища связи трудоустроился по распределению в военном представительстве 5039 в Перми. Работал на «Телте», «Морионе», «Инкабе», в НПО «Сириус». Как прозвучало из оглашенной характеристики с места службы, «за время прохождения службы в ФСО зарекомендовал себя положительно, проявлял разумную инициативу. Оружием владеет уверенно».
Старшим инженером военной приемке на «Телте» Андрей Лукин стал в 2015 году. Тогда же, по его словам, ему захотелось получать больше денег и для личного обогащения он попросил главного бухгалтера Елену Гришину принять на работу «подснежника». Как сказал обвиняемый, Гришина взяла паузу для раздумий, никаких вопросов не задавала и через некоторое время ответила согласием. Знакомый Лукина Дмитрий Корнилков порекомендовал ему для этих целей некого Олега Соснина, которому нужен был стаж работы на крупном предприятии. Реально Соснин на «Телте» не работал, на его банковскую карту перечисляли зарплату. Карта оставалась у Корнилкова, который раз в месяц отдавал Лукину деньги.
В 2020 году, заявил Лукин, ему захотелось увеличить сумму «доплаты», и он во второй раз обратился к Гришиной. На тот момент с 2017 года он уже руководил военной приемкой «Телты». Точно также по просьбе Лукина Корнилков нашел еще одного «подснежника» — Елену Мальцеву. Схема повторилась и так происходило до мая 2023 года, когда Корнилков отправился служить в зону СВО и отдал Лукину зарплатные карты Соснина и Мальцевой. До его возвращения в сентябре обвиняемый сам снял в банке 320 тыс. рублей. А в июле у него дома прошел обыск, и у него изъяли и деньги, и банковский пластик.
По словам Лукина, после того, как они с Корнилковым обсудили ситуацию с обыском, тот отдал снятые в банке 350 тыс. рублей. И они приняли решение, что «подснежники» должны уволиться. А уже после этого, 5 марта 2024 года — по словам Лукина, он явился в следственные органы с повинной. «Полностью признал вину в присвоении денег с целью личного обогащения», — резюмировал он.
На вопрос гособвинителя Александра Сладкова, почему с просьбой трудоустроить людей Лукин обращался не в кадровую службу, а к главному бухгалтеру Гришиной, обвиняемый ответил, что «она все решала на предприятии». На вопрос судьи Трифонова, почему Гришина и бывший гендиректор «Телты» Алексей Высоков дают иные показания, и говорят о том, что прием на работу подставных сотрудников обсуждался с ними, как и покровительство при приемке, Лукин ответил, что «в чужую голову не залезешь. Я не могу анализировать действия людей находящихся под следствием».
По финал заседания адвокат Лукьянов ходатайствовал о приобщении к делу прошения Лукина на четырех листах о заключении с ним контракта с Минобороны РФ для службы в зоне СВО. Прошение он направлял в военкомат по Ленинскому и Свердловскому районов Перми, но военком отказал в заключении контракта до вынесения решения по делу.
Адвокат эмоционально заявил, что таким образом права Лукина были нарушены: «в каких процессах я не участвую, всех на СВО берут». И попросил суд вызвать для пояснений военкома Виталия Ефремова. Однако, суд не нашел для этого оснований — отказ военкомата никакого отношения к данному процессу не имеет.
На этом судебное следствие по делу было завершено. Прения сторон назначены на 13 марта.
Андрея Лукина задержали по подозрению в получении взяток в марте прошлого года. После начала расследования уголовного дела о мошенничестве и взятках на «Телте». В 2023 году он был исключен из числа сотрудников военной приемки предприятия. Следствие считает, что действовал он вместе с бывшим гендиректором телефонного завода Алексеем Высоковым и главным бухгалтером Еленой Гришиной. Они весной прошлого года дали показания следствию в том, что давали взятки генералам Вадиму Шамарину и Александру Оглоблину. Руководители Генштаба и главного управления связи МО РФ, считает следствие, получили от топ-менеджмента «Телты» взятку на 26 млн рублей.
ФСБ и военное следствие СКР полагает, что начальник военной приемки «Телты» Лукин получал от руководства завода взятки с 2016 года разными суммами — от 600 тыс. рублей до 1,5 млн рублей. На предприятии он контролировал приемку аппаратуры, поставляемой для нужд государства.
Завод «Телта» в 2015 году получил госконтракт на поставку телекоммуникационного оборудования для нужд «Воентелекома» на сумму 163,6 млн рублей. В системе госзакупок или других открытых данных иных договоров с данным предприятием не указывается. В тот же период между Минобороны и «Телтой» был заключен госконтракт на поставку полевого телефонного аппарата ТА-88 на сумму 278,9 млн рублей. Кроме того, предприятие — единственный изготовитель аппаратов спецсвязи, используемых как в силовых ведомствах, подразделениях Минобороны РФ, так и высшими должностными лицами страны.