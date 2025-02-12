Дефект есть дефект. В Перми по делу о взятках на «Телте» допросили бывшего военпреда

В 2020 году, заявил Лукин, ему захотелось увеличить сумму «доплаты», и он во второй раз обратился к Гришиной. На тот момент с 2017 года он уже руководил военной приемкой «Телты». Точно также по просьбе Лукина Корнилков нашел еще одного «подснежника» — Елену Мальцеву. Схема повторилась и так происходило до мая 2023 года, когда Корнилков отправился служить в зону СВО и отдал Лукину зарплатные карты Соснина и Мальцевой. До его возвращения в сентябре обвиняемый сам снял в банке 320 тыс. рублей. А в июле у него дома прошел обыск, и у него изъяли и деньги, и банковский пластик.