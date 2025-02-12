До сих пор не всем вернули деньги за несостоявшееся в Перми шоу сестер Авериных

По поводу того, что пермские гимнастки, воспитанницы детско-юношеской спортивной школы 2,5 месяца принимали участие в репетициях, готовились к выступлению к шоу, и также остались ни с чем (ни оплаты, ни извинений), в комитете по физической культуре и спорту администрации Перми прокомментировали: «Репетиции носили добровольный характер, проходили с согласия родителей и обучающихся в свободное от учебно-тренировочного процесса время. Шоу было организовано на коммерческой основе и отменено по не зависящим от спортивной школы обстоятельствам».