До сих пор не всем вернули деньги за несостоявшееся в Перми шоу сестер Авериных

Posted 12 февраля, 09:12
Published 12 февраля, 09:12
Modified 12 февраля, 09:14
Updated 12 февраля, 09:14
Как стало известно Properm.ru, за несостоявшееся шоу «Лебединое озеро» олимпийских чемпионок сестер Дины и Арины Авериных организаторы мероприятия — ООО «Айс-Шоу Пермь» — до сих пор не вернули деньги всем зрителям. Билеты не дешевые, по 4 и 6 тыс. рублей.
Пострадавшими оказались целые семьи. Анна Д. не может вернуть 15 тыс. рублей, билеты брали в начале ноября 2024 года. 20 января организаторы — ООО «Айс-Шоу Пермь» — направили пермячке письмо, что заявка на возврат обработана 13 января, и деньги отправлены в банк. Якобы возврат денежных средств будет в течение 45 дней.
Еще одна семья, Екатерины В., купила билеты на сумму 24 тыс. рублей (4 билета по 6 тыс. рублей), оплачивали частями. Екатерина обратилась с заявлением в Роспотребнадзор по Пермскому краю. Собирается идти в прокуратуру.
«Дочка никак не могла дождаться этого дня, но 11 декабря 2024 года пришло сообщение о том, что шоу отменяется по техническим причинам. В этот же день (11 декабря 2024 года) я оформила и отправила заявление на возврат. На следующий день позвонила организаторам, чтобы узнать получили ли они заявление и верно ли все заполнено, на что мне ответили: " Все заявления будут обработаны в течение 10 рабочих дней, после чего передана информация в банк. " Дождалась 26 декабря, позвонила снова, на это мне ответили: " Все вопросы в банк, данные переданы, все зависит от сроков возврата, которые установил банк.» Наступили новогодние праздники. Вновь стала звонить организаторам 13 января 2025 года, но трубку никто не берет, на сообщения никто не отвечает. И так — до сих пор. на календаре — февраль», — рассказала Екатерина В.
Не вернули деньги не только отдельным пермякам и целым семьям, но и творческим коллективам, например, клубу по художественной гимнастике — родители собрали 67 500 рублей, купили 27 билетов. Но деньги им не вернули. Родители собираются писать коллективное заявление в Роспотребнадзор, полицию и прокуратуру региона.
По поводу того, что пермские гимнастки, воспитанницы детско-юношеской спортивной школы 2,5 месяца принимали участие в репетициях, готовились к выступлению к шоу, и также остались ни с чем (ни оплаты, ни извинений), в комитете по физической культуре и спорту администрации Перми прокомментировали: «Репетиции носили добровольный характер, проходили с согласия родителей и обучающихся в свободное от учебно-тренировочного процесса время. Шоу было организовано на коммерческой основе и отменено по не зависящим от спортивной школы обстоятельствам».