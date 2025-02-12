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Posted 12 февраля, 15:18

Published 12 февраля, 15:18

Modified 12 февраля, 15:20

Updated 12 февраля, 15:20

К 2030 году России нужно достичь лидерства в производстве БВС

К 2030 году России нужно достичь лидерства в производстве БВС

12 февраля 2025, 15:18
Фото: пресс-служба НТИ.
В январе в Тольятти прошло совещание, основной темой которого стало развитие беспилотной авиации в России. Эксперты обсудили ключевые направления развития этой сферы в среднесрочной перспективе.

Заседание прошло под председательством президента РФ Владимира Путина. В нем приняли участие представители органов власти и главы ведущих компаний, работающих в области беспилотных авиационных систем (БАС). Согласно задаче, поставленной главой государства, к 2030 году Россия должна стать технологическим лидером в области беспилотной авиации.

Руководитель АО «ГТЛК» Евгений Дитрих сообщил, что поддержка отрасли предусмотрена национальным проектом «Беспилотные авиационные системы», который запустили в прошлом году. Этот проект направлен на развитие производственной базы и технологий. Об этом пишут «Новые известия».

По словам Дитриха, ГТЛК начала заниматься лизингом дронов в 2023 году, заключая коммерческие сделки. В 2024 году она стала главным заказчиком БАС. За это время компания инвестировала свыше 10 миллиардов рублей в производство, разместив заказы более чем на три тысячи беспилотников у 23 различных производителей, из которых большая часть пришлась на государственный гражданский заказ. Он предусматривает поставку дронов госпредприятиям, а также федеральным и региональным органам власти. Дитрих отметил, что государственные заказчики уже сейчас планируют сделки в рамках гражданского госзаказа на 2025 год.

Руководитель ООО «БАС» Алексей Варятченко считает, что отсутствие качественной законодательной базы и открытого воздушного пространства для полетов дронов тормозит развитие российской беспилотной авиации.

«Для решения этих ключевых задач у нас в стране уже есть опыт, научно-производственный потенциал и понимание основных механизмов реализации. Целый ряд технических разработок по обеспечению безопасного неба хорошо себя зарекомендовал при тестировании на „Архипелаге-2024“, — подчеркнул Варятченко.

Одним из результатов совещания в Тольятти стало поручение Владимира Путина правительству принять нормативно-правовую базу для использования гражданских БАС до 1 июня 2025 года.

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