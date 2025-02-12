К 2030 году России нужно достичь лидерства в производстве БВС

По словам Дитриха, ГТЛК начала заниматься лизингом дронов в 2023 году, заключая коммерческие сделки. В 2024 году она стала главным заказчиком БАС. За это время компания инвестировала свыше 10 миллиардов рублей в производство, разместив заказы более чем на три тысячи беспилотников у 23 различных производителей, из которых большая часть пришлась на государственный гражданский заказ. Он предусматривает поставку дронов госпредприятиям, а также федеральным и региональным органам власти. Дитрих отметил, что государственные заказчики уже сейчас планируют сделки в рамках гражданского госзаказа на 2025 год.