Мишке комфортно, соболю по кайфу. Как переносят оттепель звери Вишерского заповедника

«Волки зависят от климата меньше, больше от человека. Стараются зимой быть ближе к человеческому жилью. Антропогенный ланшафт привлекает легкой добычей — собаки, домашний скот. В сугробах ему сложно, лоси могут быстро убежать, и волки тянутся к жилью, где есть собаки и прочее», — рассказал эксперт. В заповеднике в прошлом году насчитали около девяти особей, в предыдущие годы насчитывали три-пять.