Мишке комфортно, соболю по кайфу. Как переносят оттепель звери Вишерского заповедника

Posted 12 февраля, 03:15
Published 12 февраля, 03:15
Modified 12 февраля, 03:17
Updated 12 февраля, 03:17
В Пермском крае выдалась теплая зима — начало февраля сопровождалось оттепелями с плюсовой температурой. В Вишерском заповеднике Properm.ru рассказали, как себя чувствуют животные в таких аномальных условиях.
Медведи выйдут из спячки согласно своему графику, рассказал научный сотрудник заповедника Сергей Зимин. Снега много, им комфортно, они будут спать до апреля, как всегда.
«Волки зависят от климата меньше, больше от человека. Стараются зимой быть ближе к человеческому жилью. Антропогенный ланшафт привлекает легкой добычей — собаки, домашний скот. В сугробах ему сложно, лоси могут быстро убежать, и волки тянутся к жилью, где есть собаки и прочее», — рассказал эксперт. В заповеднике в прошлом году насчитали около девяти особей, в предыдущие годы насчитывали три-пять.
«Соболю такая погода по кайфу. Нет морозов, достаточно тепло. У него главное — корм. Мышки, рябина, орешки, мелкие птички. Ему комфортно этой зимой», — говорит Сергей Зимин.