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Posted 12 февраля, 08:12

Published 12 февраля, 08:12

Modified 12 февраля, 08:12

Updated 12 февраля, 08:12

МТС окутала гигабитной сетью Соликамск и Добрянку

МТС окутала гигабитной сетью Соликамск и Добрянку

12 февраля 2025, 08:12
Фото: Изображение Midjourney.
Цифровая экосистема МТС сообщает о развитии фиксированной сети на территории крупных городов Прикамья.

В результате расширения телеком-инфраструктуры ещё более 37 тысяч семей Соликамска и Добрянки получили возможность пользоваться домашним интернетом на скорости до 1 Гбит/с.

Гигабитная сеть МТС развернулась в 124 жилых домах Добрянки и 275 зданиях Соликамска. Скоростной домашний интернет появился у жителей многоквартирных домов на улицах Ветеранов Войны, Гайдара, Герцена, Жуковского, Карла Маркса, Копылова, Лесная, Лизы Чайкиной, Орлова, Победы, Советская, Строителей, Трудовые Резервы, Энгельса и Энергетиков в Добрянке. А также в домах микрорайонов Боровск, Центр, Красное, Калийщиков и Клестовка в Соликамске.

Скорость домашнего интернета до 1 Гбит/с в 10 раз превышает стандартные 100 Мбит/с

«Сегодня мы отмечаем увеличивающийся спрос на наши услуги домашнего интернета, поэтому продолжаем вести активную работу по совершенствованию инфраструктуры сети в регионе. Для жителей Пермского края мы не только подключаем к высокоскоростному интернету новые дома, но и модернизируем оборудование в старом жилом фонде» — прокомментировала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

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