МТС окутала гигабитной сетью Соликамск и Добрянку

«Сегодня мы отмечаем увеличивающийся спрос на наши услуги домашнего интернета, поэтому продолжаем вести активную работу по совершенствованию инфраструктуры сети в регионе. Для жителей Пермского края мы не только подключаем к высокоскоростному интернету новые дома, но и модернизируем оборудование в старом жилом фонде» — прокомментировала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.