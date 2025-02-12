МТС окутала гигабитной сетью Соликамск и Добрянку

Posted 12 февраля, 08:12
Published 12 февраля, 08:12
Modified 12 февраля, 08:12
Updated 12 февраля, 08:12
В результате расширения телеком-инфраструктуры ещё более 37 тысяч семей Соликамска и Добрянки получили возможность пользоваться домашним интернетом на скорости до 1 Гбит/с.
Гигабитная сеть МТС развернулась в 124 жилых домах Добрянки и 275 зданиях Соликамска. Скоростной домашний интернет появился у жителей многоквартирных домов на улицах Ветеранов Войны, Гайдара, Герцена, Жуковского, Карла Маркса, Копылова, Лесная, Лизы Чайкиной, Орлова, Победы, Советская, Строителей, Трудовые Резервы, Энгельса и Энергетиков в Добрянке. А также в домах микрорайонов Боровск, Центр, Красное, Калийщиков и Клестовка в Соликамске.
Скорость домашнего интернета до 1 Гбит/с в 10 раз превышает стандартные 100 Мбит/с
«Сегодня мы отмечаем увеличивающийся спрос на наши услуги домашнего интернета, поэтому продолжаем вести активную работу по совершенствованию инфраструктуры сети в регионе. Для жителей Пермского края мы не только подключаем к высокоскоростному интернету новые дома, но и модернизируем оборудование в старом жилом фонде» — прокомментировала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.