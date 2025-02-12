Обвиняемый во взятке экс-начальник военной приемки «Телты» попросился на СВО

Бывший гендиректор предприятия Алексей Высоков и главный бухгалтер Елена Гришина были арестованы в июле 2023 года по подозрению в махинациях при исполнении гособоронзаказа. Весной 2024 года они дали признательные показания о даче взятки генералу Вадиму Шамарину, ему предъявили обвинение в получении от топ-менеджмента «Телты» 36 млн рублей. В московском СИЗО Высоков и Гришина провели уже полтора года. Следователь настаивал на продлении срока содержания под стражей до 10 мая.