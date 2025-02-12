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Posted 12 февраля, 11:16

Published 12 февраля, 11:16

Modified 12 февраля, 13:37

Updated 12 февраля, 13:37

Обвиняемый во взятке экс-начальник военной приемки «Телты» попросился на СВО

Обвиняемый во взятке экс-начальник военной приемки «Телты» попросился на СВО

12 февраля 2025, 11:16
Фото: properm.ru.
Сюжет
Возле кормушки
В военкомате ему отказали.

Экс-начальник военной приемки ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“ Андрей Лукин, которого обвиняют в получении взятки, просит отправить его на СВО. О том, что подполковник запаса обратился в военкомат с просьбой уехать в зону спецоперации, в зале Пермского гарнизонного суда сказал его адвокат Андрей Лукьянов.

В Пермском гарнизонном военном суде идет процесс по делу о взятках на Пермском телефонном заводе. Следствие считает, что Лукин получал взятки за согласование с Минобороны беспрепятственной приемки изделий «Телты». Его обвиняют в получении 6,8 млн рублей в 2015–2023 годах.

В ходе заседания выяснилось, что военкомат в заключении контракта отказал. Защита Лукина ходатайствовала о вызове в суд комиссара Свердловского и Индустриального района, чтобы он пояснил причины такого решения, но суд отказал.

Напомним, ранее Мосгорсуд удовлетворил ходатайства защиты арестованных по подозрению в хищении денег Минобороны РФ бывших топ-менеджеров Пермского телефонного завода «Телта» и отпустил их под домашний арест. Ходатайство следствия было рассмотрено еще 7 февраля.

Бывший гендиректор предприятия Алексей Высоков и главный бухгалтер Елена Гришина были арестованы в июле 2023 года по подозрению в махинациях при исполнении гособоронзаказа. Весной 2024 года они дали признательные показания о даче взятки генералу Вадиму Шамарину, ему предъявили обвинение в получении от топ-менеджмента «Телты» 36 млн рублей. В московском СИЗО Высоков и Гришина провели уже полтора года. Следователь настаивал на продлении срока содержания под стражей до 10 мая.

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