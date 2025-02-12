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Posted 12 февраля, 11:19

Published 12 февраля, 11:19

Modified 12 февраля, 12:00

Updated 12 февраля, 12:00

Памятник Невскому в Перми изготовит создатель ледового городка в Салехарде

Памятник Невскому в Перми изготовит создатель ледового городка в Салехарде

12 февраля 2025, 11:19
Фото: ТОС Центральный. VK.
Пермский скульптор приступил к работе над монументом Александру Невскому.

Скульптор Сергей Путилов приступил к изготовлению глиняной модели скульптуры великого князя. Каркас для макета сейчас в процессе сборки. Об этом сообщает паблик во ВК ТОС Центральный. Закамск.

Монумент высотой почти 7 метров появится в Кировском районе. Предположительно, фигуру князя планируют разметить на площади, названной в честь исторического деятеля. Площадь находится на месте бывшего кинотеатра «Экран». По проекту бронзовая фигура будет одета в средневековые доспехи. Установку памятника одобрил Городской совет по топонимике. Осенью РПЦ освятила фундамент для него.

Скульптор Сергей Путилов возглавляет творческую мастерскую «Декоративное решение». Недавно он принимал участие в строительстве ледового городка в Салехарде.

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#Общество#История#Невский
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