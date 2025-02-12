Памятник Невскому в Перми изготовит создатель ледового городка в Салехарде

Монумент высотой почти 7 метров появится в Кировском районе. Предположительно, фигуру князя планируют разметить на площади, названной в честь исторического деятеля. Площадь находится на месте бывшего кинотеатра «Экран». По проекту бронзовая фигура будет одета в средневековые доспехи. Установку памятника одобрил Городской совет по топонимике. Осенью РПЦ освятила фундамент для него.