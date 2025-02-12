Памятник Невскому в Перми изготовит создатель ледового городка в Салехарде

Posted 12 февраля, 11:19
Published 12 февраля, 11:19
Modified 12 февраля, 12:00
Updated 12 февраля, 12:00
Скульптор Сергей Путилов приступил к изготовлению глиняной модели скульптуры великого князя. Каркас для макета сейчас в процессе сборки. Об этом сообщает паблик во ВК ТОС Центральный. Закамск.
Монумент высотой почти 7 метров появится в Кировском районе. Предположительно, фигуру князя планируют разметить на площади, названной в честь исторического деятеля. Площадь находится на месте бывшего кинотеатра «Экран». По проекту бронзовая фигура будет одета в средневековые доспехи. Установку памятника одобрил Городской совет по топонимике. Осенью РПЦ освятила фундамент для него.
Скульптор Сергей Путилов возглавляет творческую мастерскую «Декоративное решение». Недавно он принимал участие в строительстве ледового городка в Салехарде.