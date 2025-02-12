Пермский мед не справился на 100% с целевым набором студентом. Но есть и плюсы

Кроме того количество бюджетных мест на 2025 год расширилось. В этом году ПГМУ добавил 15 вакансий для поступающих на программы «Лечебное дело» и 10 — для будущих стоматологов. Как уточнили в краевом минздраве, в 2024 году было предоставлено 341 целевое место по направлениям лечебное дело, педиатрия, стоматология, клиническая психология. По результатам приемной кампании 96% целевых мест занято абитуриентами, которые в настоящее время успешно проходят обучение. По итогам приемной кампании в 2024 году ПГМУ вошел в первую пятерку вузов медицинского профиля в России, эффективно применяющих механизм целевого поступления.