properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 февраля, 04:11

Published 12 февраля, 04:11

Modified 12 февраля, 08:04

Updated 12 февраля, 08:04

Пермский мед не справился на 100% с целевым набором студентом. Но есть и плюсы

Пермский мед не справился на 100% с целевым набором студентом. Но есть и плюсы

12 февраля 2025, 04:11
Фото: 1MI.
В Пермском крае профессия врача до сих пор актуальна среди молодежи.

В ряде СМИ накануне появилась информация о том, что ПГМУ не смог набрать студентов на целевое обучение. Как сообщили в пресс-службе вуза, в 2024 году квота поступивших на целевое обучение была заполнена на 92,7%. При этом по итогам приемной кампании Пермский университет попал в десятку медицинских вузов с наибольшей эффективностью по целевому приему студентов.

Кроме того количество бюджетных мест на 2025 год расширилось. В этом году ПГМУ добавил 15 вакансий для поступающих на программы «Лечебное дело» и 10 — для будущих стоматологов. Как уточнили в краевом минздраве, в 2024 году было предоставлено 341 целевое место по направлениям лечебное дело, педиатрия, стоматология, клиническая психология. По результатам приемной кампании 96% целевых мест занято абитуриентами, которые в настоящее время успешно проходят обучение. По итогам приемной кампании в 2024 году ПГМУ вошел в первую пятерку вузов медицинского профиля в России, эффективно применяющих механизм целевого поступления.

Напомним, поступивший по целевому набору заключает договор с Министерством здравоохранения региона. Так как обучение проходит за счет государства, после диплома выпускник обязан отработать в определенной клинике от трех до пяти лет.

Читайте также:
Пермский университет вновь вошел в число лучших вузов в миреИзвестный врач-инфекционист умер в Пермском краеПермяков приглашают на обследование здоровья в бассейн
#Образование#Медицина#Университет
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика