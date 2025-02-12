Пермский мед не справился на 100% с целевым набором студентом. Но есть и плюсы

Posted 12 февраля, 04:11
Published 12 февраля, 04:11
Modified 12 февраля, 08:04
Updated 12 февраля, 08:04
В ряде СМИ накануне появилась информация о том, что ПГМУ не смог набрать студентов на целевое обучение. Как сообщили в пресс-службе вуза, в 2024 году квота поступивших на целевое обучение была заполнена на 92,7%. При этом по итогам приемной кампании Пермский университет попал в десятку медицинских вузов с наибольшей эффективностью по целевому приему студентов.
Кроме того количество бюджетных мест на 2025 год расширилось. В этом году ПГМУ добавил 15 вакансий для поступающих на программы «Лечебное дело» и 10 — для будущих стоматологов. Как уточнили в краевом минздраве, в 2024 году было предоставлено 341 целевое место по направлениям лечебное дело, педиатрия, стоматология, клиническая психология. По результатам приемной кампании 96% целевых мест занято абитуриентами, которые в настоящее время успешно проходят обучение. По итогам приемной кампании в 2024 году ПГМУ вошел в первую пятерку вузов медицинского профиля в России, эффективно применяющих механизм целевого поступления.
Напомним, поступивший по целевому набору заключает договор с Министерством здравоохранения региона. Так как обучение проходит за счет государства, после диплома выпускник обязан отработать в определенной клинике от трех до пяти лет.