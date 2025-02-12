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Posted 12 февраля, 08:44

Published 12 февраля, 08:44

Modified 12 февраля, 08:46

Updated 12 февраля, 08:46

Пермскому бизнесмену грозит штраф в полмиллиона рублей за взятку начальнику колонии

Пермскому бизнесмену грозит штраф в полмиллиона рублей за взятку начальнику колонии

12 февраля 2025, 08:44
Фото: 1MI.
Руководителя ООО «Тесляр» накажут за взятку должностному лицу.

Коммерческая организация заплатит штраф за то, что руководитель дал взятку начальнику исправительной колонии, сообщает прокуратура Пермского края. Как сообщил Properm.ru источник в правоохранительных органах, речь идет об ООО «Тесляр».

Руководитель компании передал 200 тыс. рублей начальнику ИК-29 Дмитрию Ассанову. Взамен он просил оказать ему услугу. Предприятию необходимо было помещение, которое законно директор фирмы иметь не мог.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ. В итоге ООО оштрафовано на 500 тыс. рублей. Постановление суда в законную силу не вступило. Как сообщалось ранее, самого начальника колонии Дмитрия Ассанова отправили в СИЗО около года назад.

Дмитрий Ассанов руководил колонией на Соликамском тракте в статусе «временно исполняющего» с 30 октября 2020 года. До этого и с 2018 года полковник руководил женским СИЗО-5 в Перми.

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#Бизнес#Суд#Коррупция
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