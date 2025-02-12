Пермскому бизнесмену грозит штраф в полмиллиона рублей за взятку начальнику колонии

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ. В итоге ООО оштрафовано на 500 тыс. рублей. Постановление суда в законную силу не вступило. Как сообщалось ранее, самого начальника колонии Дмитрия Ассанова отправили в СИЗО около года назад.