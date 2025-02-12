Пермскому бизнесмену грозит штраф в полмиллиона рублей за взятку начальнику колонии

Posted 12 февраля, 08:44
Published 12 февраля, 08:44
Modified 12 февраля, 08:46
Updated 12 февраля, 08:46
Коммерческая организация заплатит штраф за то, что руководитель дал взятку начальнику исправительной колонии, сообщает прокуратура Пермского края. Как сообщил Properm.ru источник в правоохранительных органах, речь идет об ООО «Тесляр».
Руководитель компании передал 200 тыс. рублей начальнику ИК-29 Дмитрию Ассанову. Взамен он просил оказать ему услугу. Предприятию необходимо было помещение, которое законно директор фирмы иметь не мог.
Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ. В итоге ООО оштрафовано на 500 тыс. рублей. Постановление суда в законную силу не вступило. Как сообщалось ранее, самого начальника колонии Дмитрия Ассанова отправили в СИЗО около года назад.
Дмитрий Ассанов руководил колонией на Соликамском тракте в статусе «временно исполняющего» с 30 октября 2020 года. До этого и с 2018 года полковник руководил женским СИЗО-5 в Перми.