Пермяки жалуются на холодные автобусы и трамваи

Posted 12 февраля, 08:17
Published 12 февраля, 08:17
Modified 12 февраля, 08:19
Updated 12 февраля, 08:19
В Роспотребнадзор региона поступают обращения по поводу некомфортных условий в салонах автобусов и трамваев. Они не всегда обогреваются зимой. Сообщает ведомство.
Между тем, еще с 2017 года действует Социальный стандарт транспортного обслуживания населения. Он утвержден Минтрансом РФ. По этому документу пассажирский транспорт должен быть оборудован системами отопления и кондиционирования воздуха. Их необходимо настраивать в соответствии с сезоном. Температурный режим в салоне — не менее 12 градусов при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5-ти.
Ведомство напоминает, если пассажиров не утраивают условия проезда, следует обращаться в Департамент дорог и транспорта администрации Перми. А сели дело касается междугородних перевозок — то в краевое Министерство транспорта.