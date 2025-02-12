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Posted 12 февраля, 08:17

Published 12 февраля, 08:17

Modified 12 февраля, 08:19

Updated 12 февраля, 08:19

Пермяки жалуются на холодные автобусы и трамваи

Пермяки жалуются на холодные автобусы и трамваи

12 февраля 2025, 08:17
Фото: мэрия Перми.
Пассажиры жалуются на нарушение температурного режима в транспорте

В Роспотребнадзор региона поступают обращения по поводу некомфортных условий в салонах автобусов и трамваев. Они не всегда обогреваются зимой. Сообщает ведомство.

Между тем, еще с 2017 года действует Социальный стандарт транспортного обслуживания населения. Он утвержден Минтрансом РФ. По этому документу пассажирский транспорт должен быть оборудован системами отопления и кондиционирования воздуха. Их необходимо настраивать в соответствии с сезоном. Температурный режим в салоне — не менее 12 градусов при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5-ти.

Ведомство напоминает, если пассажиров не утраивают условия проезда, следует обращаться в Департамент дорог и транспорта администрации Перми. А сели дело касается междугородних перевозок — то в краевое Министерство транспорта.

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#Погода#Транспорт#Закон
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