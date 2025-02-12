Пермяки жалуются на холодные автобусы и трамваи

Между тем, еще с 2017 года действует Социальный стандарт транспортного обслуживания населения. Он утвержден Минтрансом РФ. По этому документу пассажирский транспорт должен быть оборудован системами отопления и кондиционирования воздуха. Их необходимо настраивать в соответствии с сезоном. Температурный режим в салоне — не менее 12 градусов при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5-ти.