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Posted 12 февраля, 09:44

Published 12 февраля, 09:44

Modified 12 февраля, 09:46

Updated 12 февраля, 09:46

В Пермском крае в конце февраля-начале марта возможен подъем заболеваемости

Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом в Прикамье ожидают в конце февраля-начале марта

12 февраля 2025, 09:44
Фото: 1MI.

В Пермском крае в конце февраля-начале марта возможен подъем заболеваемости

Сейчас в крае болеют 16,5 тысяч человек.

 

В конце февраля-начале марта специалисты Роспотребнадзора ожидают в Пермском крае подъема заболеваемости, а затем ситуация пойдет на спад. Об этом «КП Пермь» рассказала заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Наталья Вольдшмид.

Эксперты фиксируют снижение уровня заболеваемости. В шестую неделю 2024 года было зарегистрировано 23 — 25 тысяч заболевших. Сейчас ситуация стабильная: количество заболевших на 10 февраля составляет 16 506 человек.

Среди больных с симптомами ОРВИ проводится мониторинг: выявлено, что преимущественно циркулируют вирусы негриппозной этиологии: риновирусы и аденовирусы. Более 40% приходится на долю сезонных коронавирусов и 10% — на грипп. В этом сезоне в Прикамье циркулирует вирус гриппа типа А (H1N1), также выявлено незначительное количество вирусов гриппа группы В.

«Не исключено что на ситуацию повлияло несколько факторов, в том числе и необычная погода, стоящая в этом году в Прикамье: теплая зима и отсутствие сильных морозов. Еще возможно заражений меньше, так как нет большой скученности населения», — отметила в комментарии изданию эпидемиолог. Впрочем, говорить о том, что угроза сезонного эпидемического подъема миновала, пока рано, говорит она.

В возрастной структуре заболевших пермяков половина — взрослые, вторая половина — дети.

За минувшую неделю, с 3 по 9 февраля, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ поднялся на 4,7%.

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#Грипп,орви,эпидемия#Здравоохранение#Орви#Эпидемия ОРВИ
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