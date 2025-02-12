Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом в Прикамье ожидают в конце февраля-начале марта

«Не исключено что на ситуацию повлияло несколько факторов, в том числе и необычная погода, стоящая в этом году в Прикамье: теплая зима и отсутствие сильных морозов. Еще возможно заражений меньше, так как нет большой скученности населения», — отметила в комментарии изданию эпидемиолог. Впрочем, говорить о том, что угроза сезонного эпидемического подъема миновала, пока рано, говорит она.