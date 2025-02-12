Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом в Прикамье ожидают в конце февраля-начале марта

Posted 12 февраля, 09:44
Published 12 февраля, 09:44
Modified 12 февраля, 09:46
Updated 12 февраля, 09:46
В конце февраля-начале марта специалисты Роспотребнадзора ожидают в Пермском крае подъема заболеваемости, а затем ситуация пойдет на спад. Об этом «КП Пермь» рассказала заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Наталья Вольдшмид.
Эксперты фиксируют снижение уровня заболеваемости. В шестую неделю 2024 года было зарегистрировано 23 — 25 тысяч заболевших. Сейчас ситуация стабильная: количество заболевших на 10 февраля составляет 16 506 человек.
Среди больных с симптомами ОРВИ проводится мониторинг: выявлено, что преимущественно циркулируют вирусы негриппозной этиологии: риновирусы и аденовирусы. Более 40% приходится на долю сезонных коронавирусов и 10% — на грипп. В этом сезоне в Прикамье циркулирует вирус гриппа типа А (H1N1), также выявлено незначительное количество вирусов гриппа группы В.
«Не исключено что на ситуацию повлияло несколько факторов, в том числе и необычная погода, стоящая в этом году в Прикамье: теплая зима и отсутствие сильных морозов. Еще возможно заражений меньше, так как нет большой скученности населения», — отметила в комментарии изданию эпидемиолог. Впрочем, говорить о том, что угроза сезонного эпидемического подъема миновала, пока рано, говорит она.
В возрастной структуре заболевших пермяков половина — взрослые, вторая половина — дети.
За минувшую неделю, с 3 по 9 февраля, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ поднялся на 4,7%.