Продлены прямые полеты из пермского аэропорта на известный египетский курорт

Posted 12 февраля, 12:50
Published 12 февраля, 12:50
Modified 12 февраля, 12:52
Updated 12 февраля, 12:52
Египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines будет летать из Перми в Шарм-эль-Шейх до декабря, сообщает сервис Tourvisor. Ранее полетная программа была рассчитана до 10 октября. На сайте Большого Савино в расписании рейсы пока стоят до конца марта текущего года.
Время в пути — около пяти с половиной часов. Цена отдельного билета на Яндекс.Путешествия в этом месяце составляет 23 тыс. с лишним рублей. Перелет также входит в пакетные туры. Партнер египетского перевозчика Coral travel предлагает путевки по системе «Все включено» на 21 февраля на двоих по цене 125 тыс. рублей.
Еще прямо в День влюбленных улететь в Шарм напрямую можно «Уральскими авиалиниями» за 67 тыс. рублей. Добавим, также в этом курортном направлении с пересадкой летают «Победа», «Аэрофлот» и «Пегасус». Добираться таким способом придется примерно сутки.