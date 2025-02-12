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Posted 12 февраля, 12:50

Published 12 февраля, 12:50

Modified 12 февраля, 12:52

Updated 12 февраля, 12:52

Продлены прямые полеты из пермского аэропорта на известный египетский курорт

Продлены прямые полеты из пермского аэропорта на известный египетский курорт

12 февраля 2025, 12:50
Фото: 1MI.
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Отдых
AlMasria будет летать из Перми в Шарм-эль-Шейх до декабря.

Египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines будет летать из Перми в Шарм-эль-Шейх до декабря, сообщает сервис Tourvisor. Ранее полетная программа была рассчитана до 10 октября. На сайте Большого Савино в расписании рейсы пока стоят до конца марта текущего года.

Время в пути — около пяти с половиной часов. Цена отдельного билета на Яндекс.Путешествия в этом месяце составляет 23 тыс. с лишним рублей. Перелет также входит в пакетные туры. Партнер египетского перевозчика Coral travel предлагает путевки по системе «Все включено» на 21 февраля на двоих по цене 125 тыс. рублей.

Еще прямо в День влюбленных улететь в Шарм напрямую можно «Уральскими авиалиниями» за 67 тыс. рублей. Добавим, также в этом курортном направлении с пересадкой летают «Победа», «Аэрофлот» и «Пегасус». Добираться таким способом придется примерно сутки.

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#Самолет#Отдых#Авиация
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