Продлены прямые полеты из пермского аэропорта на известный египетский курорт

Время в пути — около пяти с половиной часов. Цена отдельного билета на Яндекс.Путешествия в этом месяце составляет 23 тыс. с лишним рублей. Перелет также входит в пакетные туры. Партнер египетского перевозчика Coral travel предлагает путевки по системе «Все включено» на 21 февраля на двоих по цене 125 тыс. рублей.