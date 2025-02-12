Стало известно, почему на Парковом заработала закрытая после отравления «Хлебница»

Posted 12 февраля, 07:19
Published 12 февраля, 07:19
Modified 12 февраля, 07:21
Updated 12 февраля, 07:21
Судебные приставы объяснили, почему возобновила работу пекарня «Хлебница» по адресу проспект Парковый, 9В. Поводом для досрочного прекращения административного наказания стало постановление Дзержинского районного суда от 10 февраля, сообщает пресс-служба УФССП.
Процессуальный документ был вынесен по заявлению индивидуального предпринимателя Юлии Гагариной. Она уведомила суд о том, что все ранее выявленные недостатки устранены, и пекарня на Парковом готова вновь оказывать услуги общественного питания. Присутствовавший в судебном заседании представитель Респодребнадзора против заявленных требований не возражал, так как ведомство проверило деятельность объекта и зафиксировало факт устранения нарушений.
В январе 2025 года деятельность пекарни «Хлебница» была приостановлена на 80 суток из-за массового отравления граждан. С жалобами на кишечное расстройство обратились более 80 человек. Были выявлены энтерит и сальмонеллез.