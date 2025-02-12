Стало известно, почему на Парковом заработала закрытая после отравления «Хлебница»

Процессуальный документ был вынесен по заявлению индивидуального предпринимателя Юлии Гагариной. Она уведомила суд о том, что все ранее выявленные недостатки устранены, и пекарня на Парковом готова вновь оказывать услуги общественного питания. Присутствовавший в судебном заседании представитель Респодребнадзора против заявленных требований не возражал, так как ведомство проверило деятельность объекта и зафиксировало факт устранения нарушений.