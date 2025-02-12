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Posted 12 февраля, 07:19

Published 12 февраля, 07:19

Modified 12 февраля, 07:21

Updated 12 февраля, 07:21

Стало известно, почему на Парковом заработала закрытая после отравления «Хлебница»

Стало известно, почему на Парковом заработала закрытая после отравления «Хлебница»

12 февраля 2025, 07:19
Фото: properm.ru.
В пекарне устранили выявленные ранее недостатки.

Судебные приставы объяснили, почему возобновила работу пекарня «Хлебница» по адресу проспект Парковый, 9В. Поводом для досрочного прекращения административного наказания стало постановление Дзержинского районного суда от 10 февраля, сообщает пресс-служба УФССП.

Процессуальный документ был вынесен по заявлению индивидуального предпринимателя Юлии Гагариной. Она уведомила суд о том, что все ранее выявленные недостатки устранены, и пекарня на Парковом готова вновь оказывать услуги общественного питания. Присутствовавший в судебном заседании представитель Респодребнадзора против заявленных требований не возражал, так как ведомство проверило деятельность объекта и зафиксировало факт устранения нарушений.

В январе 2025 года деятельность пекарни «Хлебница» была приостановлена на 80 суток из-за массового отравления граждан. С жалобами на кишечное расстройство обратились более 80 человек. Были выявлены энтерит и сальмонеллез.

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