Сутягинский прокомментировал программу Сибирского слета химиков в Омске

Сутягинский также отметил, что в настоящее время необходимо усилить сотрудничество между бизнес-сообществом, образовательными учреждениями и госорганами. На предстоящем Сибирском слете химиков будут представлены примеры такого эффективного сотрудничества, а также решения по обеспечению кадровыми ресурсами промышленного сектора страны.