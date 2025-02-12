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Posted 12 февраля, 11:32

Published 12 февраля, 11:32

Modified 12 февраля, 11:33

Updated 12 февраля, 11:33

Сутягинский прокомментировал программу Сибирского слета химиков в Омске

Сутягинский прокомментировал программу Сибирского слета химиков в Омске

12 февраля 2025, 11:32
Фото: Пресс-служба ГК «Титан».
В Омске состоится Сибирский слет химиков (16+). Событие пройдет при поддержке региональных властей, общественной организации «Деловая Россия», Российского союза химиков (РСХ) и группы компаний «Титан». Даты проведения слета — 24 — 26 марта 2025 года.

На площадке мероприятия соберутся как ведущие эксперты химической отрасли, так и начинающие специалисты. Среди участников будут представители органов власти, а также ведущие эксперты из России и других стран, пишет gorod55.ru.

V Международная научно-практическая конференция по наращиванию технологических проектов в химической промышленности станет ключевым мероприятием деловой программы Сибирского слета химиков. Организаторы запланировали также проведение тематических сессий, экскурсии на промышленные предприятия и деловые встречи.

Эксперты обсудят ключевые вопросы, связанные с инновационными технологиями, реализацией национальных проектов и импортозамещением в химической индустрии. Особое внимание будет уделено интеграции химических предприятий в экономику регионов России.

«В условиях современной глобальной экономики технологический суверенитет становится одним из важнейших факторов обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития страны», — сказал Михаил Сутягинский, член координационного совета, председатель комитета по химической промышленности «Деловой России», вице-президент РСХ, председатель совета директоров ГК «Титан».

Он подчеркнул особую роль химической промышленности в этом процессе. Эта отрасль служит основой для развития аграрного сектора, фармацевтической отрасли, энергетики и сферы производства потребительских товаров.

Сутягинский также отметил, что в настоящее время необходимо усилить сотрудничество между бизнес-сообществом, образовательными учреждениями и госорганами. На предстоящем Сибирском слете химиков будут представлены примеры такого эффективного сотрудничества, а также решения по обеспечению кадровыми ресурсами промышленного сектора страны.

По мнению Михаила Сутягинского, слет может стать значимой платформой для обмена опытом. Участники мероприятия получат возможность наладить новые деловые контакты и объединить усилия для поиска эффективных решений по дальнейшему развитию отечественного химпрома.

#Общество
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