Сутягинский прокомментировал программу Сибирского слета химиков в Омске

Posted 12 февраля, 11:32
Published 12 февраля, 11:32
Modified 12 февраля, 11:33
Updated 12 февраля, 11:33
На площадке мероприятия соберутся как ведущие эксперты химической отрасли, так и начинающие специалисты. Среди участников будут представители органов власти, а также ведущие эксперты из России и других стран, пишет gorod55.ru.
V Международная научно-практическая конференция по наращиванию технологических проектов в химической промышленности станет ключевым мероприятием деловой программы Сибирского слета химиков. Организаторы запланировали также проведение тематических сессий, экскурсии на промышленные предприятия и деловые встречи.
Эксперты обсудят ключевые вопросы, связанные с инновационными технологиями, реализацией национальных проектов и импортозамещением в химической индустрии. Особое внимание будет уделено интеграции химических предприятий в экономику регионов России.
«В условиях современной глобальной экономики технологический суверенитет становится одним из важнейших факторов обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития страны», — сказал Михаил Сутягинский, член координационного совета, председатель комитета по химической промышленности «Деловой России», вице-президент РСХ, председатель совета директоров ГК «Титан».
Он подчеркнул особую роль химической промышленности в этом процессе. Эта отрасль служит основой для развития аграрного сектора, фармацевтической отрасли, энергетики и сферы производства потребительских товаров.
Сутягинский также отметил, что в настоящее время необходимо усилить сотрудничество между бизнес-сообществом, образовательными учреждениями и госорганами. На предстоящем Сибирском слете химиков будут представлены примеры такого эффективного сотрудничества, а также решения по обеспечению кадровыми ресурсами промышленного сектора страны.
По мнению Михаила Сутягинского, слет может стать значимой платформой для обмена опытом. Участники мероприятия получат возможность наладить новые деловые контакты и объединить усилия для поиска эффективных решений по дальнейшему развитию отечественного химпрома.