У пассажира самолёт из Узбекистана в пермском аэропорту забрали сыр

Специалистами Управления было установлено, что в ручной клади у гражданина РФ, прибывшего международным авиарейсом из Узбекистана, находилось 1,6 кг молочной продукции непромышленного изготовления (без заводской упаковки, маркировки о производителе, дате выработки, сроке годности и условиях хранения) для личного использования.