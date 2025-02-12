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Posted 12 февраля, 11:51

Published 12 февраля, 11:51

Modified 12 февраля, 11:53

Updated 12 февраля, 11:53

В пермском аэропорту у пассажира отобрали 1,6 кг домашнего сыра

У пассажира самолёт из Узбекистана в пермском аэропорту забрали сыр

12 февраля 2025, 11:51
Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю..

В пермском аэропорту у пассажира отобрали 1,6 кг домашнего сыра

Сюжет
Аэропорт
Конфискованная продукция была непромышленного изготовления и везлась для личного пользования.

В феврале в пермском аэропорту у пассажира отобрали 1,6 кг домашнего сыра. Подробности сообщают в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Специалистами Управления было установлено, что в ручной клади у гражданина РФ, прибывшего международным авиарейсом из Узбекистана, находилось 1,6 кг молочной продукции непромышленного изготовления (без заводской упаковки, маркировки о производителе, дате выработки, сроке годности и условиях хранения) для личного использования.

Данный факт является нарушением Закона РФ «О ветеринарии», Положения о Едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе таможенного союза и на таможенной территории таможенного союза и действующих указаний Россельхознадзора, направленных на охрану территории страны от заноса инфекционных заболеваний, общих для человека и животных.

Потенциально опасная продукция изъята и уничтожена в соответствии со схемой взаимодействия с АО «Международный аэропорт „Пермь“.

Кроме того, 11 февраля, Управлением гражданин привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 10.6 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа.

На фото, распространённом ведомством, видно пакет с куртом — сушёным домашним сыром, распространённым в странах Средней Азии и Казахстане.

За январь 2025 года в международном аэропорту Перми (Большое Савино) были выявлены 86 кг запрещённых к ввозу продуктов.

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