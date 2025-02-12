У пассажира самолёт из Узбекистана в пермском аэропорту забрали сыр

Posted 12 февраля, 11:51
Published 12 февраля, 11:51
Modified 12 февраля, 11:53
Updated 12 февраля, 11:53
В феврале в пермском аэропорту у пассажира отобрали 1,6 кг домашнего сыра. Подробности сообщают в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
Специалистами Управления было установлено, что в ручной клади у гражданина РФ, прибывшего международным авиарейсом из Узбекистана, находилось 1,6 кг молочной продукции непромышленного изготовления (без заводской упаковки, маркировки о производителе, дате выработки, сроке годности и условиях хранения) для личного использования.
Данный факт является нарушением Закона РФ «О ветеринарии», Положения о Едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе таможенного союза и на таможенной территории таможенного союза и действующих указаний Россельхознадзора, направленных на охрану территории страны от заноса инфекционных заболеваний, общих для человека и животных.
Потенциально опасная продукция изъята и уничтожена в соответствии со схемой взаимодействия с АО «Международный аэропорт „Пермь“.
Кроме того, 11 февраля, Управлением гражданин привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 10.6 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа.
На фото, распространённом ведомством, видно пакет с куртом — сушёным домашним сыром, распространённым в странах Средней Азии и Казахстане.
За январь 2025 года в международном аэропорту Перми (Большое Савино) были выявлены 86 кг запрещённых к ввозу продуктов.