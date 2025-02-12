Умер первый президент Федерации хоккея Пермского края Анатолий Варламов

Анатолий Варламов возглавлял региональную федерацию хоккея в 1992–2010 годах. Он долгое время занимался строительством, был совладельцем и директором корпорации «Уралсибспецстрой». В 1995 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный строитель РФ». В последние годы жизни бизнесмен отошел от дел.