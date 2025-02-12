Умер первый президент Федерации хоккея Пермского края Анатолий Варламов

Posted 12 февраля, 02:53
Published 12 февраля, 02:53
Modified 12 февраля, 02:55
Updated 12 февраля, 02:55
Ушел из жизни известный бизнесмен и первый глава пермской региональной федерации хоккея Анатолий Варламов. Ему было 79 лет, пишет «Коммерсант-Прикамье».
Анатолия Варламова не стало 120 февраля. Причина его смерти не называется. Прощание с ним пройдет в пятницу, 14 февраля, в УДС «Молот».
Анатолий Варламов возглавлял региональную федерацию хоккея в 1992–2010 годах. Он долгое время занимался строительством, был совладельцем и директором корпорации «Уралсибспецстрой». В 1995 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный строитель РФ». В последние годы жизни бизнесмен отошел от дел.