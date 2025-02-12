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Posted 12 февраля, 02:53

Published 12 февраля, 02:53

Modified 12 февраля, 02:55

Updated 12 февраля, 02:55

Умер первый президент Федерации хоккея Пермского края Анатолий Варламов

Умер первый президент Федерации хоккея Пермского края Анатолий Варламов

12 февраля 2025, 02:53
Прощание с ним пройдет в УДС «Молот».

Ушел из жизни известный бизнесмен и первый глава пермской региональной федерации хоккея Анатолий Варламов. Ему было 79 лет, пишет «Коммерсант-Прикамье».

Анатолия Варламова не стало 120 февраля. Причина его смерти не называется. Прощание с ним пройдет в пятницу, 14 февраля, в УДС «Молот».

Анатолий Варламов возглавлял региональную федерацию хоккея в 1992–2010 годах. Он долгое время занимался строительством, был совладельцем и директором корпорации «Уралсибспецстрой». В 1995 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный строитель РФ». В последние годы жизни бизнесмен отошел от дел.

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