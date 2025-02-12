Уральский арбитражный суд отклонил кассационную жалобу евангелистов из Перми

Posted 12 февраля, 15:57
Published 12 февраля, 15:57
Modified 12 февраля, 15:59
Updated 12 февраля, 15:59
Арбитражный суд Уральского округа оставил без удовлетворения жалобу Пермского епархиального управления христиан веры евангельской пятидесятников на решение Арбитражного суда Пермского края о взыскании почти 14 млн рублей неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами. Первым внимание на решенеи суда обратил «Новый комапньон».
Решение Арбитражного суда Пермского края от 19 июня 2024 года и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 ноября по тому же делу оставить без изменения. Кассационную жалобу централизованной религиозной организации «Пермское епархиальное управление христиан веры евангельской пятидесятников» — без удовлетворения, цитирует издание решение суда.
В ноябре Семнадцатый апелляционный арбитражный суд оставил без изменений решение первой инстанции, по которому в пользу Департамента земельных отношений администрации Перми была взыскана задолженность в сумме 10,4 млн рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 3,5 млн рублей с продолжением начисления начиная с 24 мая 2024 года до момента фактической уплаты суммы задолженности, а также расходы по экспертизе в сумме 43,2 тыс. рублей.
Речь идет об уплате аренды за пользование земельным участком под ДК им. Ленина с 2018 по 2024 год. Споры вокруг этого участка идут с 2022 года. Дело рассматривается судами во второй раз.
В конце прошлого года власти заявили о достигнутой с евангелистами договоренности о выкупе здания ДК. В бюджете Перми на 2025 год заложены средства на выкуп в городскую собственность дворца культуры имени Ленина, на эти цели предусмотрено 260 млн рублей.
Тема выкупа ДК им. Ленина у христиан-евангелистов поднимается уже не первый десяток лет. Два года назад этот вопрос обсуждался городскими властями, но из-за высокой цены сделка не состоялась. Параллельно городские власти несколько лет вели спор с «Новым заветом» об оплате аренды земельного участка, на котором располагается ДК им. Ленина. Сам дворец в начале 2000х пермские евангелисты приобрели у Мотовилихинских заводов за 50 млн рублей. В 2024 году появилась неофициальная информация, что христиане просят у властей за выкуп здания дворца в десять раз больше.