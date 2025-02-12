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Posted 12 февраля, 15:57

Published 12 февраля, 15:57

Modified 12 февраля, 15:59

Updated 12 февраля, 15:59

Уральский арбитражный суд отклонил кассационную жалобу евангелистов из Перми

Уральский арбитражный суд отклонил кассационную жалобу евангелистов из Перми

12 февраля 2025, 15:57
Фото: properm.ru.
Тяжба вокруг земли под ДК им. Ленина между мэрией и «Новым заветом» идет уже более трех лет.

Арбитражный суд Уральского округа оставил без удовлетворения жалобу Пермского епархиального управления христиан веры евангельской пятидесятников на решение Арбитражного суда Пермского края о взыскании почти 14 млн рублей неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами. Первым внимание на решенеи суда обратил «Новый комапньон».

Решение Арбитражного суда Пермского края от 19 июня 2024 года и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 ноября по тому же делу оставить без изменения. Кассационную жалобу централизованной религиозной организации «Пермское епархиальное управление христиан веры евангельской пятидесятников» — без удовлетворения, цитирует издание решение суда.

В ноябре Семнадцатый апелляционный арбитражный суд оставил без изменений решение первой инстанции, по которому в пользу Департамента земельных отношений администрации Перми была взыскана задолженность в сумме 10,4 млн рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 3,5 млн рублей с продолжением начисления начиная с 24 мая 2024 года до момента фактической уплаты суммы задолженности, а также расходы по экспертизе в сумме 43,2 тыс. рублей.

Речь идет об уплате аренды за пользование земельным участком под ДК им. Ленина с 2018 по 2024 год. Споры вокруг этого участка идут с 2022 года. Дело рассматривается судами во второй раз.

В конце прошлого года власти заявили о достигнутой с евангелистами договоренности о выкупе здания ДК. В бюджете Перми на 2025 год заложены средства на выкуп в городскую собственность дворца культуры имени Ленина, на эти цели предусмотрено 260 млн рублей.

Тема выкупа ДК им. Ленина у христиан-евангелистов поднимается уже не первый десяток лет. Два года назад этот вопрос обсуждался городскими властями, но из-за высокой цены сделка не состоялась. Параллельно городские власти несколько лет вели спор с «Новым заветом» об оплате аренды земельного участка, на котором располагается ДК им. Ленина. Сам дворец в начале 2000х пермские евангелисты приобрели у Мотовилихинских заводов за 50 млн рублей. В 2024 году появилась неофициальная информация, что христиане просят у властей за выкуп здания дворца в десять раз больше.

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#Общество#Суд#Пермь#Апелляция#Евангелисты#Управление христиан веры евангельской
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