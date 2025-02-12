В Барде состоится хоккейный турнир, посвященный году защитника Отечества

Posted 12 февраля, 05:05
Published 12 февраля, 05:05
Modified 12 февраля, 05:07
Updated 12 февраля, 05:07
С 12 по 13 февраля на ледовой арене в села Барда пройдет турнир «Бардымский лед». В нем примут участие игроки из Перми, Башкултаево и Ижевска. Среди них команды «Кызыл Юлбарыс», «Элеконд» и «Ватан». Об этом сообщают организаторы события — администрация Бардымского района и краевая Федерации хоккея.
«Важно проводить подобные турниры для привлечения населения среди любителей хоккея к активному отдыху, здоровому образу жизни, а также для взаимодействия и дружбы между регионами» — отмечает Президент Федерации Алексей Чикунов.
Турнир посвящен году защитника Отечества. Главное событие состязаний — мастер-класс Следж-хоккейной команды «Молния Прикамья» по адаптивному хоккею для слабовидящих детей, тренером которой является Ринат Абдулин. Он же выступил инициатором турнира.
Первый матч начнется 12 февраля в 15:00 на спортивной арене по адресу: с. Барда, ул. Газовиков, д. 35.