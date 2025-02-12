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Posted 12 февраля, 05:05

Published 12 февраля, 05:05

Modified 12 февраля, 05:07

Updated 12 февраля, 05:07

В Барде состоится хоккейный турнир, посвященный году защитника Отечества

В Барде состоится хоккейный турнир, посвященный году защитника Отечества

12 февраля 2025, 05:05
Фото: fhr.ru/hockeydreams.
Барда принимает двухдневные хоккейные соревнования с гостями из Удмуртии.

С 12 по 13 февраля на ледовой арене в села Барда пройдет турнир «Бардымский лед». В нем примут участие игроки из Перми, Башкултаево и Ижевска. Среди них команды «Кызыл Юлбарыс», «Элеконд» и «Ватан». Об этом сообщают организаторы события — администрация Бардымского района и краевая Федерации хоккея.

«Важно проводить подобные турниры для привлечения населения среди любителей хоккея к активному отдыху, здоровому образу жизни, а также для взаимодействия и дружбы между регионами» — отмечает Президент Федерации Алексей Чикунов.

Турнир посвящен году защитника Отечества. Главное событие состязаний — мастер-класс Следж-хоккейной команды «Молния Прикамья» по адаптивному хоккею для слабовидящих детей, тренером которой является Ринат Абдулин. Он же выступил инициатором турнира.

Первый матч начнется 12 февраля в 15:00 на спортивной арене по адресу: с. Барда, ул. Газовиков, д. 35.

#Спорт#Хоккей#Барда
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