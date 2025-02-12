В Барде состоится хоккейный турнир, посвященный году защитника Отечества

С 12 по 13 февраля на ледовой арене в села Барда пройдет турнир «Бардымский лед». В нем примут участие игроки из Перми, Башкултаево и Ижевска. Среди них команды «Кызыл Юлбарыс», «Элеконд» и «Ватан». Об этом сообщают организаторы события — администрация Бардымского района и краевая Федерации хоккея.