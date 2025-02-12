В этом году в Перми городские власти высадят не менее тысячи деревьев

Posted 12 февраля, 15:09
Published 12 февраля, 15:09
Modified 12 февраля, 15:11
Updated 12 февраля, 15:11
В муниципальных питомниках «Архиерейка» и «Хмели» ухаживают за 5 700 деревьями, из них не менее 1000 готовят к посадке в город в этом году. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Эдуард Соснин.
Сообщил он и о планах на озеленительную кампанию предстоящей весной и осенью. Так, одним из нововведений этого года станет проект «Гостевой маршрут». Он охватит территории от Гамовского тракта до Дворца культуры железнодорожников. Уже весной там начнутся работы по благоустройству: старые сухие деревья заменят на новые крупномеры, пространство вокруг будет облагорожено. Планируется увеличить долю хвойных деревьев — высадить саженцы-крупномеры лиственницы, сосны и ели.
В Пермском крае на месте съеденных уссурийским полиграфом пихт будут высаживать ели и сосны.