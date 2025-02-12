В этом году в Перми городские власти высадят не менее тысячи деревьев

Сообщил он и о планах на озеленительную кампанию предстоящей весной и осенью. Так, одним из нововведений этого года станет проект «Гостевой маршрут». Он охватит территории от Гамовского тракта до Дворца культуры железнодорожников. Уже весной там начнутся работы по благоустройству: старые сухие деревья заменят на новые крупномеры, пространство вокруг будет облагорожено. Планируется увеличить долю хвойных деревьев — высадить саженцы-крупномеры лиственницы, сосны и ели.