В этом году в Пермском крае в праздники снова действует сухой закон. В какие дни?

Правительство Пермского края ограничило продажи спиртных напитков в муниципалитетах в праздничные дни с 8.00 до 23.00. Накануне вышло соответствующее постановление. Данные меры распространяются на торговлю крепкими и слабоалкогольными напитками. Однако они не касаются кафе и ресторанов.