В этом году в Пермском крае в праздники снова действует сухой закон. В какие дни?

Posted 12 февраля, 04:43
Published 12 февраля, 04:43
Modified 12 февраля, 04:45
Updated 12 февраля, 04:45
Правительство Пермского края ограничило продажи спиртных напитков в муниципалитетах в праздничные дни с 8.00 до 23.00. Накануне вышло соответствующее постановление. Данные меры распространяются на торговлю крепкими и слабоалкогольными напитками. Однако они не касаются кафе и ресторанов.
Сухой закон вводится, в частности, в День города (села, поселка), который в большинстве территорий региона отмечается 28 июня. Также ограничительный список включает религиозные, профессиональные праздники, фестивали, массовые мероприятия.
Например, 15 марта Навруз в Барде, там же — Ураза Байрам и Курбан Байрам, 18 июля «Зов Пармы» под Чердынью, 26 июля Праздник черники в Красновишерске и Медовый спас в Уинском и другие события.