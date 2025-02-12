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Posted 12 февраля, 09:02

Published 12 февраля, 09:02

Modified 12 февраля, 09:04

Updated 12 февраля, 09:04

С начала года в Перми демонтировали 49 незаконных торговых объектов

В Перми продолжается зачистка улиц от киосков и павильонов

12 февраля 2025, 09:02
Фото: 1MI.

С начала года в Перми демонтировали 49 незаконных торговых объектов

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Нто
Больше всего НТО убрали в Мотовилихинском и Индустриальном районах города.

С начала года в Перми демонтировали 49 незаконных торговых объектов. В это число входят павильоны и киоски во всех районах города, отмечают в мэрии.

Всего с начала года в Перми демонтировали 49 незаконных торговых объектов. Из них за первую неделю февраля — 11 НТО. В Мотовилихинском районе убрали объекты по ул. Лесопарковый переулок, 2а, по ул. Республиканская, 58 и по ул. Уральская, 85. В Свердловском районе демонтировали НТО по ул. Чкалова, 30. В Индустриальном районе убрали объекты по ул. Оверятская, 40, ул. Братьев Игнатовых, 9 и шоссе Космонавтов, 240.

В ноябре стало известно, что за 10 месяцев 2024 года демонтировали 341 незаконный торговый объект. Например, в Дзержинском районе демонтировали 42 НТО, в том числе 23 павильона и киоска. В Индустриальном районе — 61 НТО, в их число входит 41 павильон и киоск. В Кировском районе — 16 НТО, в том числе 5 павильонов и киосков. В Ленинском — 50 НТО, в том числе 41 павильон и киоск. В Мотовилихинском — 50 НТО, в том числе 26 павильонов и киосков. В Орджоникидзевском районе — 14 НТО, в том числе 4 павильона и киоска. В Свердловском районе — 108 объектов, в том числе 67 павильонов и киосков.

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