В Перми продолжается зачистка улиц от киосков и павильонов

В ноябре стало известно, что за 10 месяцев 2024 года демонтировали 341 незаконный торговый объект. Например, в Дзержинском районе демонтировали 42 НТО, в том числе 23 павильона и киоска. В Индустриальном районе — 61 НТО, в их число входит 41 павильон и киоск. В Кировском районе — 16 НТО, в том числе 5 павильонов и киосков. В Ленинском — 50 НТО, в том числе 41 павильон и киоск. В Мотовилихинском — 50 НТО, в том числе 26 павильонов и киосков. В Орджоникидзевском районе — 14 НТО, в том числе 4 павильона и киоска. В Свердловском районе — 108 объектов, в том числе 67 павильонов и киосков.