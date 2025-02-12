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Posted 12 февраля, 04:00

Published 12 февраля, 04:00

Modified 12 февраля, 04:02

Updated 12 февраля, 04:02

В Перми возобновила работу закрытая из-за сальмонеллы пекарня «Хлебница»

В Перми возобновила работу закрытая из-за сальмонеллы пекарня «Хлебница»

12 февраля 2025, 04:00
Фото: properm.ru.
Заведение работает под новой вывеской.

В Перми на проспекте Парковом, 9в возобновила работу пекарня «Хлебница», которую в январе закрыли на 80 суток после массового отравления. Заведение работает под названием «Пекарня», сообщает 59.ru.

Несмотря на новую вывеску, на чеках по-прежнему значится прежний владелец пекарни — ИП Юлия Гагарина. В Дзержинском районном суде сообщили, что постановление о приостановлении работы заведения не обжаловалось и остается в силе.

В последние дни декабря более 80 человек обратились к врачам с жалобами на кишечное расстройство. Были выявлены энтерит и сальмонеллез. После чего сотрудники Роспотребнадзора начали эпидрасследование, а в СУ СКР возбудили уголовное дело. Гагарина и исполнительный директор сети Ксения Троицкая отправились под домашний арест. С начала января в Перми по требованию Роспотребнадзора были закрыты пять пекарен «Хлебница».

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#Пермь#Роспотребнадзор#Отравление#Пекарня
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