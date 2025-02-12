В Перми возобновила работу закрытая из-за сальмонеллы пекарня «Хлебница»

Posted 12 февраля, 04:00
Published 12 февраля, 04:00
Modified 12 февраля, 04:02
Updated 12 февраля, 04:02
В Перми на проспекте Парковом, 9в возобновила работу пекарня «Хлебница», которую в январе закрыли на 80 суток после массового отравления. Заведение работает под названием «Пекарня», сообщает 59.ru.
Несмотря на новую вывеску, на чеках по-прежнему значится прежний владелец пекарни — ИП Юлия Гагарина. В Дзержинском районном суде сообщили, что постановление о приостановлении работы заведения не обжаловалось и остается в силе.
В последние дни декабря более 80 человек обратились к врачам с жалобами на кишечное расстройство. Были выявлены энтерит и сальмонеллез. После чего сотрудники Роспотребнадзора начали эпидрасследование, а в СУ СКР возбудили уголовное дело. Гагарина и исполнительный директор сети Ксения Троицкая отправились под домашний арест. С начала января в Перми по требованию Роспотребнадзора были закрыты пять пекарен «Хлебница».