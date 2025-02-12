В Перми закрылся еще один магазин сети «Светофор»

Posted 12 февраля, 10:58
Published 12 февраля, 10:58
Modified 12 февраля, 11:00
Updated 12 февраля, 11:00
В Орджоникидзевском районе Перми приостановили работу магазина сети «Светофор» на ул. Ново-Гайвинская, 44. На объявление на двери торговой точки первым обратили внимание Ura.ru.
В объявлении сообщается, что магазины сети «Светофор» продолжают работу на ул. Гайвинского и Менжинского.
Сотрудники краевого ГУ ФССП закрыли в регионе два магазина «Светофор» — в Перми на ул. КИМ, 75 и в Кунгуре на ул. Просвещения, д. 1б, стр. 1.
В ходе проверки Роспотребнадзора в отношении ООО «Торгсервис 59», владеющего магазином «Светофор» в Перми, по ул. КИМ, 75, были выявлены нарушения санитарных требований, которые влекут за собой встречные или перекрестные потоки сырой и готовой к употреблению пищевой продукции. Обнаружены также некачественное мытье и обработка инвентаря и оборудования, недобросовестная уборка помещений фасовочной, несоблюдение правил личной гигиены сотрудниками.
Торговая сеть «Светофор» полностью прекратила работу в регионах Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Об этом сообщает телеграм-канал «Банки, деньги, два офшора».
Согласно данным, причиной закрытия магазинов стало решение налоговой службы о ликвидации юридического лица «Инвест Стандарт», которое контролировало деятельность этой сети в указанных округах. Основанием для такого решения послужило использование компанией недостоверного юридического адреса.