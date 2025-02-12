В Перми закрылся еще один магазин сети «Светофор»

В ходе проверки Роспотребнадзора в отношении ООО «Торгсервис 59», владеющего магазином «Светофор» в Перми, по ул. КИМ, 75, были выявлены нарушения санитарных требований, которые влекут за собой встречные или перекрестные потоки сырой и готовой к употреблению пищевой продукции. Обнаружены также некачественное мытье и обработка инвентаря и оборудования, недобросовестная уборка помещений фасовочной, несоблюдение правил личной гигиены сотрудниками.