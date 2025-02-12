В Верещагино 14 февраля простятся с умершим от ран старшим лейтенантом

Николай родился 30 мая 1977 года в д. Углево и окончил Нижнегалинскую школу. После этого он получил профессию в СПТУ № 88. Во время службы в армии принимал участие в Первой чеченской войне. Затем он поступил в Пермский военный институт внутренних войск МВД России. Служил в Богородске под Нижним Новгородом. С 1999 по 2000 годы вновь выполнял служебные боевые задачи в Северо-Кавказском регионе.