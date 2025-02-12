В Верещагино 14 февраля простятся с умершим от ран старшим лейтенантом

Posted 12 февраля, 14:38
Published 12 февраля, 14:38
Modified 12 февраля, 14:40
Updated 12 февраля, 14:40
Во время прохождения реабилитации 24 января скончался участник СВО, старший лейтенант Николай Килин. Простятся с умершим в эту пятницу, 14 февраля, сообщается в официальном паблике администрации Верещагинского муниципального округа.
Николай родился 30 мая 1977 года в д. Углево и окончил Нижнегалинскую школу. После этого он получил профессию в СПТУ № 88. Во время службы в армии принимал участие в Первой чеченской войне. Затем он поступил в Пермский военный институт внутренних войск МВД России. Служил в Богородске под Нижним Новгородом. С 1999 по 2000 годы вновь выполнял служебные боевые задачи в Северо-Кавказском регионе.
Вернувшись на родину, он работал при храме и помогал в д. Гарёвка в приюте для девочек.
После начала СВО он отправился в зону боевых действий. Служит командиром взвода, командовал противотанковой батареей. Обстоятельства получения стершим лейтенантом тяжелого ранения не сообщаются.
Отпевание пройдёт 14 февраля в верещагинском Храме Александра Невского по адресу ул. Карла Маркса, 28 в 11:00. Церемония прощания состоится в д. Нижнее Галино в 13:00.
Под Нытвой 11 февраля провели в последний путь земляка, погибшего на СВО.