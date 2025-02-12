В заповеднике Басеги нашли следы редкого гостя

Posted 12 февраля, 05:52
Published 12 февраля, 05:52
Modified 12 февраля, 05:54
Updated 12 февраля, 05:54
В заповеднике Басеги обнаружили следы зверя, которого не видели в тех краях почти 30 лет. Речь идет о лесном хоре.
По пермской части Урала проходит крайний восточный рубеж расселения этого зверька. Хорек предпочитает полуоткрытые ландшафты, опушки, поля и перелески, а густых лесов избегает. В Басегах следы лесного хоря последний раз достоверно регистрировали в 1998 году. В более северном заповеднике «Вишерский» тушку погибшего зверька обнаружили летом 2013 года, рассказывает научный сотрудник заповедника Виктор Семенов.
На необычные следы сотрудники Басегов обнаружили 29 января, когда проводили учеты промысловых зверей между реками Большой Басег и Большая Порожняя. Мелкий хищник многократно пробежал по небольшому участку заросшей березами вырубки и немного поел ягоды рябины.
«По размерам отпечатки его лапок были довольно крупными, почти „куничьими“, однако манера движения совершенно иная и очень своеобразная. Очень странно и непривычно шёл зверёк: то наискосок лапки поставит, как куница, то параллельно, как норка. То несколько парных отпечатков-двухчёток после себя оставит, то вдруг строит или счетверит и всё это делает как-то „не по куничьи“, очень необычные сближенные отпечатки получаются. Да и прыжки у незнакомого зверя „не такие“, в среднем заметно короче куничьих, примерно, как у более мелкого колонка, но следы-то явно крупнее колонковых, да и манера движения совсем другая. В общем, не след, а сплошной каскад артефактов», — говорит Владимир Семенов.
Сначала учетчики не могли понять, кому принадлежат следы. Потом вспомнили схему движения лесного хоря из следопытских пособий.