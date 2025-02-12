В заповеднике Басеги нашли следы редкого гостя

«По размерам отпечатки его лапок были довольно крупными, почти „куничьими“, однако манера движения совершенно иная и очень своеобразная. Очень странно и непривычно шёл зверёк: то наискосок лапки поставит, как куница, то параллельно, как норка. То несколько парных отпечатков-двухчёток после себя оставит, то вдруг строит или счетверит и всё это делает как-то „не по куничьи“, очень необычные сближенные отпечатки получаются. Да и прыжки у незнакомого зверя „не такие“, в среднем заметно короче куничьих, примерно, как у более мелкого колонка, но следы-то явно крупнее колонковых, да и манера движения совсем другая. В общем, не след, а сплошной каскад артефактов», — говорит Владимир Семенов.