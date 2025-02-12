Весной туристы могут полетать на вертолете над Вишерским заповедником

Кстати, если отправиться в те же места пешком, то необходимо заплатить за посещение заповедника. Туристический сбор взимается в парке «Пермский» (берега Вишеры, Усьвы и Чусовой), на территории Помяненного камня и Полюда. Эти меры также распространяются на Кваркуш и Ординскую пещеру. Нарушителям грозят штрафы.