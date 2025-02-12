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Posted 12 февраля, 06:44

Published 12 февраля, 06:44

Modified 12 февраля, 06:46

Updated 12 февраля, 06:46

Весной туристы могут полетать на вертолете над Вишерским заповедником

Весной туристы могут полетать на вертолете над Вишерским заповедником

12 февраля 2025, 06:44
Фото: uraloved.ru.
Сюжет
Туризм
Путешественникам предлагают экстремальные туры на вертолете над Уральскими горами

Уже весной запустят вертолетные туры в Вишерском заповеднике. Об этом Properm.ru рассказал гендиректор авиакомпании «Геликс» Вадим Балдин. Экскурсия стартует в посёлке Ныроб. Маршрут включит основные достопримечательности Красновишерского района. Путешественники увидят с высоты птичьего полета вершины Ветлан, Говорливый, Полюд и Помяненный камень.

За полтора часа полета туристы смогут посмотреть на уральскую тайгу с необычных ракурсов. Экскурсии планируются каждое воскресенье марта при условии летной погоды. Для желающих из Перми будет организован трансфер.

Кстати, если отправиться в те же места пешком, то необходимо заплатить за посещение заповедника. Туристический сбор взимается в парке «Пермский» (берега Вишеры, Усьвы и Чусовой), на территории Помяненного камня и Полюда. Эти меры также распространяются на Кваркуш и Ординскую пещеру. Нарушителям грозят штрафы.

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#Туризм#Путешествия#Урал#Вишерский заповедник
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