Весной туристы могут полетать на вертолете над Вишерским заповедником

Posted 12 февраля, 06:44
Published 12 февраля, 06:44
Modified 12 февраля, 06:46
Updated 12 февраля, 06:46
Уже весной запустят вертолетные туры в Вишерском заповеднике. Об этом Properm.ru рассказал гендиректор авиакомпании «Геликс» Вадим Балдин. Экскурсия стартует в посёлке Ныроб. Маршрут включит основные достопримечательности Красновишерского района. Путешественники увидят с высоты птичьего полета вершины Ветлан, Говорливый, Полюд и Помяненный камень.
За полтора часа полета туристы смогут посмотреть на уральскую тайгу с необычных ракурсов. Экскурсии планируются каждое воскресенье марта при условии летной погоды. Для желающих из Перми будет организован трансфер.
Кстати, если отправиться в те же места пешком, то необходимо заплатить за посещение заповедника. Туристический сбор взимается в парке «Пермский» (берега Вишеры, Усьвы и Чусовой), на территории Помяненного камня и Полюда. Эти меры также распространяются на Кваркуш и Ординскую пещеру. Нарушителям грозят штрафы.