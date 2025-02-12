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Posted 12 февраля, 05:00

Published 12 февраля, 05:00

Modified 12 февраля, 05:00

Updated 12 февраля, 05:00

Войны в ТСЖ «Паруса над Камой» привели к уголовному делу

Войны в ТСЖ «Паруса над Камой» привели к уголовному делу

12 февраля 2025, 05:00
Сюжет
Коммунальный рай
Два состава ТСЖ в жилом комплексе «Паруса над Камой» несколько лет продолжают противостояние за управление домами.

Очередная смена правления ТСЖ в жилом комплексе «Паруса над Камой» привела к возбуждению уголовного дела, стало известно журналисту Properm.ru. По имеющейся информации, после проведения очно-заочного голосования среди собственников квартир сторонниками Петра Морщинина, в Следкоме зарегистрировали материалы из-за жалобы одного из жильцов дома. Новое-старое правление подозревают в подделке протоколов, после которых председателем ТСЖ снова стал Морщинин.

Следствие ведется по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ «Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета». Дело было возбуждено еще в ноябре прошлого года. В следственном комитете до окончания расследования историю не комментируют.

Исходя из открытых данных, Морщинин вновь возглавил ТСЖ «Паруса над Камой» 24 декабря прошлого года. За год глава товарищества менялся пять раз, Морщинин оказывался на посту председателя дважды.

В мае 2024 года стало известно, что в отношение экс-председателя ТСЖ «Паруса над Камой» Петра Морщинина возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата в особо крупном размере). По версии следствия, он вывел со счетов товарищества собственников жилья 1 млн 258 тыс. 645 рублей. Потерпевшим о делу признано само ТСЖ в лице его бывшего председателя Светланы Петровой. Такое решение зафиксировано в постановлении следователя по ОВД СЧ СУ УМВД по городу Перми, его копия имеется в распоряжении редакции Properm.ru. Впоследствии по неизвестным причинам расследование дела было прекращено, собственники жилья пытаются оспорить это решение.

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#Происшествия#Общество#Коммунальный рай#Суд#Коммунальный ад
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