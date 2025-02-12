Войны в ТСЖ «Паруса над Камой» привели к уголовному делу

В мае 2024 года стало известно, что в отношение экс-председателя ТСЖ «Паруса над Камой» Петра Морщинина возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата в особо крупном размере). По версии следствия, он вывел со счетов товарищества собственников жилья 1 млн 258 тыс. 645 рублей. Потерпевшим о делу признано само ТСЖ в лице его бывшего председателя Светланы Петровой. Такое решение зафиксировано в постановлении следователя по ОВД СЧ СУ УМВД по городу Перми, его копия имеется в распоряжении редакции Properm.ru. Впоследствии по неизвестным причинам расследование дела было прекращено, собственники жилья пытаются оспорить это решение.