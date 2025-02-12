За сутки в Перми проверили качество уборки почти трех тысяч дворов

Posted 12 февраля, 12:43
Published 12 февраля, 12:43
Modified 12 февраля, 12:45
Updated 12 февраля, 12:45
В Перми за последние сутки проверили качество уборки 2911 дворов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.
Проверяющими отмечено, что за прошедшую неделю по ранее выявленным нарушениям управляющими компаниями приведены в нормативное состояние 300 дворов. В частности, во дворах убрали кровли, расчистили проезды и тротуары. Вместе с тем, проведенный осмотр выявил нарушения на 600 дворовых территориях. В адрес управляющих организаций направлено 326 уведомлений. Всего с начала года в адрес управляющих организаций отправили 3335 уведомлений об устранении нарушений.
Административно-техническая инспекция проводит мониторинг придомовых территорий, выписывает уведомления в адрес управляющих организаций для устранения нарушений. Оценивается качество работы управляющих организаций, ответственных за уборку во дворах и крыш домов от снега и наледи. Зачастую обслуживающие организации оперативно реагируют, отмечают в мэрии.
Всего же с начала года управляющим организациям Перми направили более 3 тысяч уведомлений об устранении нарушений по уборке дворов
Семилетняя девочка в конце января пострадала от схода с крыши снега и льда в Индустриальном районе Перми, сообщили в пресс-службе городской станции скорой помощи.