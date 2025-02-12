За сутки в Перми проверили качество уборки почти трех тысяч дворов

Проверяющими отмечено, что за прошедшую неделю по ранее выявленным нарушениям управляющими компаниями приведены в нормативное состояние 300 дворов. В частности, во дворах убрали кровли, расчистили проезды и тротуары. Вместе с тем, проведенный осмотр выявил нарушения на 600 дворовых территориях. В адрес управляющих организаций направлено 326 уведомлений. Всего с начала года в адрес управляющих организаций отправили 3335 уведомлений об устранении нарушений.