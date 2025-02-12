Жительница Чусового долгие годы проведет за решеткой после разбоя с ножом

Posted 12 февраля, 08:39
Published 12 февраля, 08:39
Modified 12 февраля, 08:41
Updated 12 февраля, 08:41
Чусовской городской суд вынес приговор в отношении молодой женщины. Она уличена в разбое, сообщают в краевой прокуратуре.
Подсудимая пришла в квартиру знакомых, где с применением ножа напала на потерпевших. В результате нападения ей удалось завладеть 2 млн рублей, принадлежавшими пострадавшим женщинам.
Судом она признана виновной по п. п. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, с применением предметов, используемых в качестве оружия).
Суд назначил виновной наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании материального и морального вреда на общую сумму более 4,5 млн рублей.
В начале февраля задержан глава администрации подшефного Пермскому краю Северодонецка Николай Моргунов. Чиновника обвиняют в разбое, участии в банде и похищении человека.