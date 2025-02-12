Жительница Чусового долгие годы проведет за решеткой после разбоя с ножом

Суд назначил виновной наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании материального и морального вреда на общую сумму более 4,5 млн рублей.