Баланин: для застрахованных в ОМС увеличены объемы медпомощи

Posted 13 февраля, 07:52
Published 13 февраля, 07:52
Modified 13 февраля, 07:52
Updated 13 февраля, 07:52
Для достижения поставленных задач правительство расширило Программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи на 2025 год, а также на плановый период 2026 и 2027 годов.
В новом документе предусмотрена, в частности, дополнительная поддержка для участников СВО, которые нуждаются в медицинской помощи, а также оценка репродуктивного здоровья для будущих родителей и другие ключевые меры, пишет kp.ru.
В частности, предусмотрено увеличение финансирования скорой помощи (+16,5% по сравнению с предыдущим годом), амбулаторно-поликлинической помощи (+12,9%), лечения в дневных стационарах (+7,7%) и круглосуточных больницах (+22,4%).
«Средства на реализацию программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в полном объеме предусмотрены в бюджете фонда на текущий год, это значит, что застрахованным в ОМС обеспечен доступ к качественной медицинской помощи, включая профилактику, диагностику, восстановление и лечение, своевременно и в необходимом объеме», — отметил председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин.
В 2025 году в рамках Программы государственных гарантий (ПГГ) предусмотрено финансирование для проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров более чем для 100 миллионов граждан России. В перечень обследований входят и те, за которые пациенты в частных клиниках платят значительные суммы.
Одним из нововведений 2025 года станет включение скрининга на вирусный гепатит С. Этот анализ крови теперь будет обязательным для мужчин и женщин, начиная с 25 лет, и проходить его можно будет раз в десять лет в рамках диспансеризации.
Заболевания сердечно-сосудистой системы, включая инфаркты и инсульты, остаются основной причиной преждевременной смертности. Поэтому в ПГГ значительно увеличено количество медицинских услуг для пациентов с заболеваниями сердца. Это приведет к повышению доступности ряда жизненно важных операций.
Система медицинской поддержки для будущих мам и пап продолжает развиваться. В рамках диспансеризации проводятся профилактические обследования, которые помогают оценить репродуктивное здоровье мужчин и женщин.
Кроме того, в ПГГ появился новый раздел «Порядок оказания медицинской помощи отдельным категориям ветеранов боевых действий».
Также в текущем году увеличено финансирование на медицинскую реабилитацию, будет расширено использование искусственного интеллекта в диагностике, а для поддержки здорового образа жизни по всей Российской Федерации развивается система центров здоровья.