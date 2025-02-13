Бывшую сотрудницу пермского оборонного предприятия подозревают в госизмене

Posted 13 февраля, 10:23
Published 13 февраля, 10:23
Modified 13 февраля, 10:25
Updated 13 февраля, 10:25
Следственный отдел УФСБ России по Пермскому краю возбудил в отношении жительницы Перми уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Силовики установили, что бывшая сотрудница оборонного предприятия передавала информацию об этом заводе украинским спецслужбам. С агентами она связалась по интернету. Сейчас УФСБ выясняет все обстоятельства.
В 2023 году ФСБ возбудила уголовное дело в отношение двух уроженцев Перми. Их подозревали в том, что они перешли на сторону ВСУ.