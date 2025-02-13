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Posted 13 февраля, 10:23

Published 13 февраля, 10:23

Modified 13 февраля, 10:25

Updated 13 февраля, 10:25

Бывшую сотрудницу пермского оборонного предприятия подозревают в госизмене

Бывшую сотрудницу пермского оборонного предприятия подозревают в госизмене

13 февраля 2025, 10:23
Фото: 1MI.
Сюжет
ФСБ
По данным ФСБ, пермячка передавала секретные сведения украинским спецслужбам.

Следственный отдел УФСБ России по Пермскому краю возбудил в отношении жительницы Перми уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Силовики установили, что бывшая сотрудница оборонного предприятия передавала информацию об этом заводе украинским спецслужбам. С агентами она связалась по интернету. Сейчас УФСБ выясняет все обстоятельства.

В 2023 году ФСБ возбудила уголовное дело в отношение двух уроженцев Перми. Их подозревали в том, что они перешли на сторону ВСУ.

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#Украина#ФСБ#Шпионаж
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