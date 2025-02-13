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Posted 13 февраля, 15:26

Published 13 февраля, 15:26

Modified 13 февраля, 15:28

Updated 13 февраля, 15:28

Чиновник из Самары, сбивший в 2020 году насмерть девушку в Кизеле, погиб на СВО

Чиновник из Самары, сбивший насмерть девушку в Кизеле, погиб на СВО

13 февраля 2025, 15:26
Фото: 1MI.

Чиновник из Самары, сбивший в 2020 году насмерть девушку в Кизеле, погиб на СВО

Сюжет
Военная операция на Украине
Ринат Ситдиков был осуждён в 2020 году к 6 годам колонии-поселения.

Бывший начальник управления потребительского рынка администрации Красноярского района Самарской области Ринат Ситдиков, ранее осужденный за смертельное ДТП в Кизеле, погиб в ходе СВО. Это произошло в январе 2025 года, сообщает, со ссылкой на своих самарских коллег, «Коммерсант-Прикамье».

Экс-чиновник в июне 2020 года сбил насмерть 18-летнюю девушку в Кизеле. Это произошло в ночь с 11 на 12 июня. Ситдиков был пьян во время ДТП.

За преступление Рината Ситдикова приговорили к 6 годам колонии-поселения, а также на 2,5 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Кроме того, он должен выплатить родственникам погибшей 3 млн рублей.

Осужденный вплоть до совершения преступления был сотрудником администрации одного из муниципальных районов Самарской области, до этого он служил в органах внутренних дел.

Сегодня стало известно, что по вине водителей, управляющих транспортными средствами с признаками опьянения, на территории Пермского края в 2024 году произошло 250 ДТП.

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#Военная операция на Украине#Сво
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