Чиновник из Самары, сбивший насмерть девушку в Кизеле, погиб на СВО

Posted 13 февраля, 15:26
Published 13 февраля, 15:26
Modified 13 февраля, 15:28
Updated 13 февраля, 15:28
Бывший начальник управления потребительского рынка администрации Красноярского района Самарской области Ринат Ситдиков, ранее осужденный за смертельное ДТП в Кизеле, погиб в ходе СВО. Это произошло в январе 2025 года, сообщает, со ссылкой на своих самарских коллег, «Коммерсант-Прикамье».
Экс-чиновник в июне 2020 года сбил насмерть 18-летнюю девушку в Кизеле. Это произошло в ночь с 11 на 12 июня. Ситдиков был пьян во время ДТП.
За преступление Рината Ситдикова приговорили к 6 годам колонии-поселения, а также на 2,5 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Кроме того, он должен выплатить родственникам погибшей 3 млн рублей.
Осужденный вплоть до совершения преступления был сотрудником администрации одного из муниципальных районов Самарской области, до этого он служил в органах внутренних дел.
Сегодня стало известно, что по вине водителей, управляющих транспортными средствами с признаками опьянения, на территории Пермского края в 2024 году произошло 250 ДТП.