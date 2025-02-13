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Posted 13 февраля, 15:17

Published 13 февраля, 15:17

Modified 13 февраля, 15:18

Updated 13 февраля, 15:18

«Домклик»: Доля первички на рынке жилья в ипотеку превысила показатели в 70%

«Домклик»: Доля первички на рынке жилья в ипотеку превысила показатели в 70%

13 февраля 2025, 15:17
Фото: 1MI.
По информации экспертов сервиса «Домклик», доля первичного рынка в общем объеме выданных ипотек в России достигла рекордного показателя, составив 70% от всех сделок.

Специалисты проводили анализ изменений распределения ипотеки Сбера на рынках новостроек, готового жилья и ИЖС, оценивая не количество выданных кредитов за месяц, а общий объем средств, предоставленных Сбербанком. Также эксперты принимали во внимание транши — последующие выдачи. Анализ охватывал период с декабря 2024 года по январь текущего года, пишет vostokmedia.com.

В десятку регионов с наибольшим объемом ипотечных выдач на конец 2024 года вошли Приморский край, Свердловская, Ростовская и Тюменская области, Башкортостан, а также Санкт-Петербург, Москва и Московская область, Татарстан и Краснодарский край.

По России в целом в общем объеме ипотеки первичное жилье лидировало с большим отрывом — показатель в декабре 2024 года вырос на 9% и составил 70%, что стало рекордом. В январе текущего года доля новостроек в общем объеме жилой недвижимости, приобретаемой в ипотеку, продолжала оставаться рекордной — почти 71%.

Среди регионов с высокой долей строящейся жилой недвижимости, приобретаемой в ипотеку, — Приморский край (83%), Свердловская и Ростовская области (по 79%), Москва (77%), Тюменская область (75%) и Санкт-Петербург (72%). В Московской области, Башкортостане, Татарстане и Краснодарском крае в январе 2025 года доля новостроек в ипотечных сделках варьировалась от 61% до 65% при среднем по стране уровне 71%.

Аналитики «Домклик» отмечают, что рост объемов ипотечного кредитования на первичном рынке связан с действующими мерами государственной поддержки. В частности, в декабре 2024 года доля «Семейной ипотеки» в общем объеме выданных кредитов на первичном рынке составила около 74%, а в январе увеличилась до почти 79%. С момента отмены массовой льготной ипотеки под 8% «Семейная ипотека» оставалась востребованной на протяжении всей второй половины 2024 года.

Что касается «Арктической и Дальневосточной ипотеки», то ее доля на рынке строящегося жилья составила 11% в декабре и 8% в январе. В регионах, охваченных данной программой, таких как Архангельская, Читинская области и Хакасия, доля строящегося жилья в общем объеме ипотечных сделок в январе составила более 85%.

В последнее время наблюдается тенденция к снижению объемов ипотечного кредитования на вторичном рынке. В среднем по России доля сделок со вторичкой составила 22 — 23% в период с декабря 2024 года по январь 2025 года. Лидерами по количеству сделок на рынке вторичного жилья являются регионы, где практически не строятся новые дома, — Чеченская и Карачаево-Черкесская республики, а также Томская и Амурская области, где доля вторичного жилья достигает 40% от общего объема ипотечных кредитов.

При анализе активности спроса на рынке жилья, приобретаемого в ипотеку, эксперты компании «Домклик» выяснили, что в декабре объем выдачи ипотеки в России снизился на 12% по сравнению с ноябрем. В результате Сбер выдал ипотечных кредитов на сумму свыше 150 миллиардов рублей в декабре. Эксперты отмечают, что многие покупатели стремились совершить сделки с готовым жильем до повышения процентных ставок. Эксперты отмечают, что именно в этом сегменте — готового жилья — было зафиксировано снижение спроса. Также отмечается уменьшение объемов кредитования индивидуального жилищного строительства. В то же время объем ипотечных кредитов на строящееся жилье остался почти на прежнем уровне.

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