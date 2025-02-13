«Домклик»: Доля первички на рынке жилья в ипотеку превысила показатели в 70%

При анализе активности спроса на рынке жилья, приобретаемого в ипотеку, эксперты компании «Домклик» выяснили, что в декабре объем выдачи ипотеки в России снизился на 12% по сравнению с ноябрем. В результате Сбер выдал ипотечных кредитов на сумму свыше 150 миллиардов рублей в декабре. Эксперты отмечают, что многие покупатели стремились совершить сделки с готовым жильем до повышения процентных ставок. Эксперты отмечают, что именно в этом сегменте — готового жилья — было зафиксировано снижение спроса. Также отмечается уменьшение объемов кредитования индивидуального жилищного строительства. В то же время объем ипотечных кредитов на строящееся жилье остался почти на прежнем уровне.