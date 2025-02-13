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Posted 13 февраля, 06:44

Published 13 февраля, 06:44

Modified 13 февраля, 06:46

Updated 13 февраля, 06:46

СКРУ-3

Два человека оказались под завалами в шахте «Уралкалия» в Соликамске

13 февраля 2025, 06:44
Фото: mitsan.ru. СКРУ-3
Чиновники утверждают, что обрушения породы нет.

Два человека могу находиться под завалами в шахте «Уралкалия» в Соликамске. По данным РЕН ТВ, там произошло обрушение породы.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на заместителя руководителя ЕДДС по Соликамскому округу Алену Максимцову, обрушения породы нет. Речь идет об отслоении породы в шахте, сообщение о котором поступило на пульт дежурного сегодня, 13 февраля, около 10:00.

Журналисту Properm.ru в ЕДДС по Соликамскому округу заявили, что комментарии не дают и посоветовали обратиться в «Уралкалий». В компании обещали дать комментарий по ситуации в ближайшее время.

Источник Telegram-канала «СлуховойАнализатор» сообщает, что ЧП произошло на Соликамском СКРУ-3. Напомним, летом прошлого года там произошел взрыв метана. Пострадали два человека — они получили термические ожоги. Один из них не выжил.

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#Чп#Уралкалий#Шахта
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