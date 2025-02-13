Два человека оказались под завалами в шахте «Уралкалия» в Соликамске

Как сообщает URA.RU со ссылкой на заместителя руководителя ЕДДС по Соликамскому округу Алену Максимцову, обрушения породы нет. Речь идет об отслоении породы в шахте, сообщение о котором поступило на пульт дежурного сегодня, 13 февраля, около 10:00.