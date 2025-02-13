Двое рабочих погибли в шахте «Уралкалия» в Соликамске. Что еще известно?

Posted 13 февраля, 07:35
Published 13 февраля, 07:35
Modified 13 февраля, 07:37
Updated 13 февраля, 07:37
В результате ЧП на шахте «Уралкалия» в Соликамске погибли два человека. На место происшествия выехал исполняющий обязанности городского прокурора Станислав Курбатов.
В «Уралкалии» рассказали подробности происшествия. 13 февраля в 10:00 в руднике СКРУ-3 в ходе проведения регламентных работ по осмотру ствола в результате отслоения нароста соли от крепи были смертельно травмированы два работника рудника. Создана комиссия для расследования причин несчастного случая. Производственные объекты компании работают в обычном режиме.
Свои соболезнования семьям погибших выразили губернатор Дмитрий Махонин и мэр Соликамска Александр Русанов. Последний обещал помощь родным сотрудников «Уралкалия».
Соликамская городская прокуратура организовала проверку. На место происшествия выехал исполняющий обязанности городского прокурора Станислав Курбатов.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению организацией требований промышленной безопасности при производстве работ на опасных объектах, а также правил охраны и условий труда, иным факторам в области проведения мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья сотрудников на рабочих местах», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.