Двое рабочих погибли в шахте «Уралкалия» в Соликамске. Что еще известно?

В «Уралкалии» рассказали подробности происшествия. 13 февраля в 10:00 в руднике СКРУ-3 в ходе проведения регламентных работ по осмотру ствола в результате отслоения нароста соли от крепи были смертельно травмированы два работника рудника. Создана комиссия для расследования причин несчастного случая. Производственные объекты компании работают в обычном режиме.