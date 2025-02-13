Подрядчик сорвал сроки благоустройства экотропы в Каменном городе

Posted 13 февраля, 02:50
Published 13 февраля, 02:50
Modified 13 февраля, 02:53
Updated 13 февраля, 02:53
Сотрудники прокуратуры Гремячинска выявили нарушения требований законодательства при исполнении договора на создание экологической тропы на территории природного объекта «Каменный город» природного парка «Пермский». Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
Установлено, что предусмотренный договором срок проведения работ истек в декабре 2024 года. При этом работы по укладке тропиночного полотна, монтажу элементов благоустройства, оборудованию зон отдыха габаритами не завершены, садово-парковые скульптуры, указатели и информационные стенды не установлены.
Созданием экологической тропы на территории природного объекта «Каменный город» природного парка «Пермский» в Прикамье занимается пермское ООО «Акрополь-М». Согласно информации на сайте госзакупок, госконтракт на 23 млн рублей был заключен 30 июля 2024 года. По договору все работы должны были завершить до конца прошлого года.
По итогам проверки директору ГБУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Пермского края» Екатерине Ашифиной внесено представление. Прокуратура контролирует устранение нарушений.
Туристическую тропу в Каменный город приводят в порядок после жалоб в районную прокуратуру. Как сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства, прокурор в прошлом году уже внес представление руководителю Дирекции.
Экотропу протяженностью около 1,3 км в Каменном городе начали строить в августе прошлого года. На нее выделили 23 млн рублей. Планировалось, что работы завершатся в декабре 2024 года.