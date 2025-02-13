Подрядчик сорвал сроки благоустройства экотропы в Каменном городе

Созданием экологической тропы на территории природного объекта «Каменный город» природного парка «Пермский» в Прикамье занимается пермское ООО «Акрополь-М». Согласно информации на сайте госзакупок, госконтракт на 23 млн рублей был заключен 30 июля 2024 года. По договору все работы должны были завершить до конца прошлого года.