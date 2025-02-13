Эксперт не увидел аномалий в скачках давления в Пермском крае

«Я бы не стал назвать нынешние колебания давления аномальными, вес в рамках типичных значений для зимы. Что касается Европейской части страны, то там было аномально высокое атмосферное давление в конце прошлой недели, особенно в пятницу, но снижение происходит постепенно. У нас последняя крупная аномалия по давлению была в начале ноября, связанная с циклоном Мартина», — говорит инженер ГИС-центра ПГНИУ, профессор Андрей Шихов.