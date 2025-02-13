Эксперт не увидел аномалий в скачках давления в Пермском крае

Posted 13 февраля, 09:48
Published 13 февраля, 09:48
Modified 13 февраля, 11:52
Updated 13 февраля, 11:52
В ГИС-центре Пермского классического университета порталу Properm.ru прокомментировали ситуацию с атмосферным давлением в регионе. В соцсетях многие пермяки жаловались на ухудшение самочувствия, повышенную утомляемость и плохой сон.
«Я бы не стал назвать нынешние колебания давления аномальными, вес в рамках типичных значений для зимы. Что касается Европейской части страны, то там было аномально высокое атмосферное давление в конце прошлой недели, особенно в пятницу, но снижение происходит постепенно. У нас последняя крупная аномалия по давлению была в начале ноября, связанная с циклоном Мартина», — говорит инженер ГИС-центра ПГНИУ, профессор Андрей Шихов.
а днях Telegram-канал SHOT писал о том, что в центральных регионах страны из-за скачков давления люди чаще вызывали скорую. Сильнее всего это ощущалось в Москве, Владимире, Санкт-Петербурге.
По данным Яндекс.Погода, в четверг и пятницу давление в Перми будет 750 мм. В выходные столбик немного опустится.