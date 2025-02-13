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Posted 13 февраля, 11:02

Published 13 февраля, 11:02

Modified 13 февраля, 11:25

Updated 13 февраля, 11:25

Где в Перми выгодно купить лекарства? Рассказываем о новом сервисе

Где в Перми выгодно купить лекарства? Рассказываем о новом сервисе

13 февраля 2025, 11:02
Фото: EXPERO.
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Согласно последним данным, в России в 2024 году рост цен на важные лекарства составил порядка 3,3%.

Эта тенденция сохраняется и в 2025 году, вынуждая россиян искать наиболее выгодные предложения в аптеках, чтобы минимизировать затраты на лекарственные препараты.

Сервис EXPERO, недавно запущенный в России, предоставляет возможность сравнивать стоимость аптечных товаров, подбирать аналоги в разных ценовых категориях и бронировать необходимые препараты в удобных аптеках.

Преимущества использования EXPERO:

  • Сравнение цен: Сервис отображает наличие препаратов и их стоимость в различных аптеках, позволяя выбрать наиболее выгодное предложение.
  • Геолокация: Результаты поиска отображаются на карте города, что помогает быстро определить ближайшую аптеку с нужным товаром.
  • Удобный поиск: Поиск лекарств по названию или действующему веществу позволяет находить как оригинальные препараты, так и их аналоги, наиболее оптимальные по цене.
  • Фильтры для подбора: Возможность сортировки по форме выпуска, дозировке, объёму упаковки и производителю облегчает выбор нужного препарата.
  • Бронирование: Возможность онлайн-бронирования гарантирует наличие препарата в выбранной аптеке. Заказ готов к выдаче в течение 5-30 минут, а бронь сохраняется до трёх дней.
  • Отслеживание заказа: В личном кабинете можно следить за статусом заказа и получать уведомления о его готовности.
Фото: EXPERO

Для удобства пользователей EXPERO разработал аналитическую систему сортировки аптечных товаров. Препараты, отмеченные голубой меткой EXPERO, соответствуют 4 критериям:

  1. Высокое доверие к производителю.
  2. Широкая доступность в аптеках России.
  3. Популярность среди потребителей.
  4. Оптимальная цена в своей категории.

До 14 марта 2025 года для новых пользователей EXPERO действует акция: при первом заказе предоставляется кэшбэк до 50% на карту Сбербанка. Это отличная возможность сэкономить на покупке необходимых лекарственных препаратов.

АО EXPERO

Период проведения акции: с 14.10.2024 года по 14.03.2025 года. Подробные условия акции доступны на сайте.

Финансовые услуги предоставляет ПАО «Сбербанк».

Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться со специалистом.

*Кэшбэк (выплата) — денежные средства, единовременно зачисляемые организатором Акции в лице генерального директора Гречкина Владимира Викторовича на счет банковской Карты Участника Акции, открытый в ПАО «Сбербанк»

 

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