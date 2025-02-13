Где в Перми выгодно купить лекарства? Рассказываем о новом сервисе

Posted 13 февраля, 11:02
Published 13 февраля, 11:02
Modified 13 февраля, 11:25
Updated 13 февраля, 11:25
Эта тенденция сохраняется и в 2025 году, вынуждая россиян искать наиболее выгодные предложения в аптеках, чтобы минимизировать затраты на лекарственные препараты.
Сервис EXPERO, недавно запущенный в России, предоставляет возможность сравнивать стоимость аптечных товаров, подбирать аналоги в разных ценовых категориях и бронировать необходимые препараты в удобных аптеках.
Преимущества использования EXPERO:
Для удобства пользователей EXPERO разработал аналитическую систему сортировки аптечных товаров. Препараты, отмеченные голубой меткой EXPERO, соответствуют 4 критериям:
До 14 марта 2025 года для новых пользователей EXPERO действует акция: при первом заказе предоставляется кэшбэк до 50% на карту Сбербанка. Это отличная возможность сэкономить на покупке необходимых лекарственных препаратов.
АО EXPERO
Период проведения акции: с 14.10.2024 года по 14.03.2025 года. Подробные условия акции доступны на сайте.
Финансовые услуги предоставляет ПАО «Сбербанк».
Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться со специалистом.
*Кэшбэк (выплата) — денежные средства, единовременно зачисляемые организатором Акции в лице генерального директора Гречкина Владимира Викторовича на счет банковской Карты Участника Акции, открытый в ПАО «Сбербанк»
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