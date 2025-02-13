Главный технический инспектор Росхимпрофсоюза умер на рабочем месте

Posted 13 февраля, 02:32
Published 13 февраля, 02:32
Modified 13 февраля, 02:34
Updated 13 февраля, 02:34
12 февраля утром на рабочем месте был обнаружен без признаков жизни Главный технический инспектор Росхимпрофсоюза, сообщают в трудовой инспекции региона. Накануне коллеги видели мужчину 1961 года рождения последний раз в конце рабочего дня в 17:00 в своем кабинете.
Сотрудники госинспекции труда будет проверять обстоятельства происшествия. Сейчас формируется комиссия по расследованию несчастного случая, будет проведен правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника, в частности режимом труда и отдыха. Ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы с причинами смерти работника.
Если будут установлены нарушения требований трудового законодательства, то к работодателю будут приняты меры административного характера.
Ранее сотрудник замещал должность начальника управления труда Министерства труда и социального развития Пермского края и Министерства промышленности и торговли Пермского края. Государственная инспекция труда в Пермском крае выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам.