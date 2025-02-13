Главный технический инспектор Росхимпрофсоюза умер на рабочем месте

12 февраля утром на рабочем месте был обнаружен без признаков жизни Главный технический инспектор Росхимпрофсоюза, сообщают в трудовой инспекции региона. Накануне коллеги видели мужчину 1961 года рождения последний раз в конце рабочего дня в 17:00 в своем кабинете.