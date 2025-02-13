Маркетплейс «Финуслуги» запустил социальный вклад с высокой доходностью

Posted 13 февраля, 10:17
Published 13 февраля, 10:17
Modified 13 февраля, 10:17
Updated 13 февраля, 10:17
Это объясняется высокими процентными ставками, которые варьируются в российских банках от 20% до 23%. В данный момент ставка Центробанка России составляет 21%. И на сегодняшний день нет признаков ее возможного снижения.
Скоро в России появятся вклады с более выгодными условиями, направленные на поддержку малообеспеченных граждан. Эти вклады получили название «социальные». Закон, касающийся данного продукта, был подписан президентом Владимиром Путиным летом 2024 года, информирует newsnn.ru. Ведущие банки планируют их внедрить в начале июля текущего года. Доступ к таким вкладам будут иметь только россияне с низким уровнем дохода, получающие социальные пособия. Процентные ставки по социальным вкладам будут выше, чем по обычным депозитам, однако максимальная сумма вклада не может превышать 50 тысяч рублей.
В то же время несколько российских финансовых учреждений уже начали предлагать схожие социальным вкладам предложения с годовой ставкой до 30%. Например, один из таких продуктов недавно был запущен на платформе «Финуслуги».
Управляющий директор Мосбиржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту «Финуслуги» Игорь Алутин отметил, что возможности оценить данное предложение доступны уже сейчас, без необходимости ждать июля. Он также добавил, что новые клиенты платформы смогут воспользоваться самой выгодной ставкой, вне зависимости от уровня их финансовых возможностей.
Помимо «Финуслуг», Промсвязьбанк представил вклад с годовой ставкой 30%, который предназначен для клиентов с небольшим уровнем сбережений. Альфа-Банк, в свою очередь, тоже разрабатывает концепцию социального вклада.
В будущем в России можно ожидать увеличение количества подобных предложений, но это возможно лишь в том случае, если проект будет реализован успешно и если люди с низким уровнем дохода начнут доверять свои сбережения профессиональным финансовым институтам.