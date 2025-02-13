Маркетплейс «Финуслуги» запустил социальный вклад с высокой доходностью

Скоро в России появятся вклады с более выгодными условиями, направленные на поддержку малообеспеченных граждан. Эти вклады получили название «социальные». Закон, касающийся данного продукта, был подписан президентом Владимиром Путиным летом 2024 года, информирует newsnn.ru. Ведущие банки планируют их внедрить в начале июля текущего года. Доступ к таким вкладам будут иметь только россияне с низким уровнем дохода, получающие социальные пособия. Процентные ставки по социальным вкладам будут выше, чем по обычным депозитам, однако максимальная сумма вклада не может превышать 50 тысяч рублей.